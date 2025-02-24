TAV Havalimanları ve Arçelik'ten yeşil geleceğe yatırım

Sürdürülebilirlik alanında geliştirdiği teknoloji ve ürünler ile sektörüne öncülük edenArçelik ve sekiz ülkede işlettiği 15 havalimanında geçen yıl107 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları, havacılık sektöründe yenilenebilir enerji kullanımına ivme kazandıracak bir iş birliğine imza attı.TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı’nın açık otopark alanları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın kapalı otopark çatıları ve açık otopark alanlarına Arçelik markalı yerli üretim güneş enerjisi sistemleri vegüneş enerjili otopark sistemleri (carport)kuruluyor.

Toplamda 12,53 MWpkapasiteye sahip olacak projelerde 21.081adet Topconteknolojisine sahipgüneş panelinin kurulumuyla yıldayaklaşık 19milyon kWhyeşil elektrik üretimi hedefleniyor. Milas-Bodrum Havalimanı’ndaki sistemlerin kurulumlarını Entek Elektrik üstlenirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda sistemlerin kurulumları SolarÇatı Kurulum Hizmetleri tarafından gerçekleştirilecek.

Can Dinçer: Türkiye’nin en büyük güneş enerjili aktif otopark sistem kurulumlarını devreye alıyoruz

Bu yıl 70. yaşını kutlayan Arçelik’in yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş iklim kriziyle mücadelede önemli bir kaldıraç haline geldi.Bubilinçle 2023 yılında ülkemizde başlattığımız yenilenebilir enerji atılımımıza hız kesmeden devam ediyoruz.Türkiye’de yıllık 600 MW kapasitede, ortalama 1 milyon adet güneş paneli üretim kapasitesine sahip tesislerimizde yapay zekâ desteğiyle tam kapasitede yüksek kaliteli güneş panelleri üretiyor; enerji depolama sistemi, inverter, solar kesintisiz güç kaynağı, elektrikli araç şarj istasyonu ve ısı pompasını içeren geniş ürün-hizmet portföyümüz ile hem işletmelerde hem de konutlarda yeşil dönüşümüne ivme kazandırmak için çalışıyoruz. İkihavalimanında gerçekleştirilecek bu proje, enerji çözümlerimizi daha geniş bir alana taşıma fırsatı sunması açısından bizler için çok değerli. Proje kapsamındayılda yaklaşık 5 binhaneninelektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 8 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçilecek.Bu yaklaşık 370 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbon emisyonuna eşit.Proje kapsamında Türkiye’nin aktif olarak çalışacak en büyük güneş enerjili otopark sistem (carport) kurulumlarını daArçelik güneş panelleriyle devreye alıyoruz. Yenilenebilir enerji atılımımıza ivme kazandıracak iş birliğimizinülkemiz için artı değer yaratacağına ve sektör için de bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. 70 yıllık köklü geçmişimizle sürdürülebilirlik odağındaçalışmalarımızadevam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Serkan Kaptan: Enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan,“TAV Havalimanları olarak operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir program yürütüyoruz. Tüm havalimanlarımızın 2030’da karbon-nötr, en geç 2050’de de net sıfır emisyona ulaşması için çalışıyoruz. Şu an İzmir, Ankara, Antalya ve Enfidha havalimanlarımız karbon-nötr statüsünde. Toplam 11 havalimanımız da sektörün en prestijli platformu olan Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında yer alıyor. Hedeflerimize ulaşmak için enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz. Arçelik’in çözümlerini kullanarak İzmir ve Bodrum’da yaptığımız bu pilot projeyle havalimanlarının enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız. Bu projeyi önümüzdeki dönemde tüm havalimanlarımıza yaygınlaştırmayı umuyoruz” dedi.

21 binden fazla güneş paneliyle yılda 19 milyon kWh elektrik üretilecek

Milas-Bodrum Havalimanı’nda hayata geçecek projede,her biri 590Wp gücünde11.280 adet Topconteknolojisine sahipgüneş paneliyle yıllık yaklaşık 10 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi hedefleniyor. Yaklaşık 50 bin metrekarelik kurulum alanıyla 6,65 MWp toplam kurulu güce sahip olacak güneş enerjili otopark sistemleri (carport) projesikapsamında yılda yaklaşık 2.636 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken,4.138 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmesi amaçlanıyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın kapalı otopark çatıları ve açık otopark alanlarında her biri 600Wp gücünde 9801 adet Topcon teknolojisine sahip güneş paneli ile toplamda 5,88 MWp kapasiteye sahip güneş enerji santralinin kurulumu yapılacak. Proje yaklaşık 50 bin metrekarelik alana yayılacak. Kurulacak sistemlerle yıllık yaklaşık 9 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yılda yaklaşık 2.372 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken,3.724 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.