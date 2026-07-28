Tav Havalimanları yılın 2. çeyreğinde 3,5 milyar TL net kar açıkladı

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TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL), 01.01.2026 – 30.06.2026 döneminde toplam 528.152.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde -1.929.875.000 TL zarar açıklamıştı.

Şirket çeyreklik dönemde 3.518.238.000 TL kar açıkladı.

Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarken esas faaliyet karı ise yüzde 23 arttı.

Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 6 arttı.

Şirketin, 2026 6 aylık bilonçosu, 2025 yılı aynı döneme göre kıyaslandığında, hasılatı yüzde 33 artışla 45,1 milyar TL’ye, brüt karı yüzde 23 artışla 15,1 milyar TL’ye, esas faliyet karı yüzde 23 artışla 7,9 milyar TL’ye çıktı.