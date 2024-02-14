TAV Havalimanları’ndan 1,3 milyar euro ciro

Havalimanı işletmeciliği alanında hizmet veren TAV Havalimanları, 2023 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TAV Havalimanları, cirosunu yüzde 22 artırarak 1,3 milyar euroya çıkardı. Bu yıl 100 ila 110 milyon yolcuya ulaşmayı bekleyen TAV, 2025 yılına yönelik beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

Rakamları değerlendiren TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “2023’te 96 milyon yolcuya hizmet sunarak yılı 2022’nin yüzde 22, 2019’un da yüzde 7 üstünde kapadık. Görece daha sıcak geçen kış mevsimi dolayısıyla 2023’ün dördüncü çeyreğinden bu yana trafik artışı görmeye devam ediyoruz. Büyümeyi bileşenlerine ayırdığımızda daha kuvvetli olan dış hat yolcusunun seneyi 2019’un yüzde 13 üstünde kapadığını görüyoruz. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna dışındaki pazarlarımızın çoğu da bu ortalamanın çok üstünde büyüdü. 2019 yılına kıyasla ana pazarımız olan Almanya yolcumuz yüzde 24, Birleşik Krallık yolcumuz yüzde 58, Polonya yüzde 78 ve BAE yüzde 65 büyüdü. Türkiye dışı havalimanlarımızdan Türkiye’ye gelen yolcu sayımız da 2019’un yüzde 75 üstüne çıktı. 2023’ün Mayıs ayında sona eren seyahat yasağının akabinde Gürcistan – Rusya arası trafikte aşamalı bir geri dönüş yaşandı.” dedi.

Almatı’da yeni dış hat terminalini haziranda açıyor

Kazakistan’dan Türkiye ve Gürcistan’daki havalimanlarına gelen yolcu sayısının 2019’a göre yüzde 116 büyüdüğüne dikkat çeken Kaptan, bu yılın haziran ayında açmaya hazırlandıkları Almatı yeni dış hat terminaliyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmek istediklerini söyledi. Yeni terminalle birlikte yolculara üst düzeyde geniş bir hizmet portföyü sunacaklarını belirten Kaptan, “Almatı’nın Avrupa ve Çin arasındaki stratejik lokasyonu havalimanını küresel kargo operasyonları için doğal bir merkez haline getiriyor. Dijitalleşme ve e-ticaret trendlerinin odak noktasında bulunan hava kargo trafiğinin önümüzdeki 15 yıl boyunca senede bileşik ortalama yüzde 4,1 oranında büyümesi bekleniyor. Yaklaşık 13 bin dolar büyüklüğünde kişi başı gelirle Kazakistan’ın yurt dışı seyahat talebi de giderek artıyor. Yükselen talebe cevap verebilmek için ülkenin toplam ticari uçak filosunun 2025’e kadar yüzde 45 oranında büyümesi bekleniyor. Bu tarihi dönemeçte Kazakistan’ın gelişimine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Antalya’da ticari alan büyüklüğünü üç katına çıkarıyor

Antalya Havalimanı’ndaki yatırım programında yüzde 70 seviyesine geldiklerini bildiren Kaptan, yeni terminali 2025’in ilk çeyreğinde açmayı planladıklarını aktardı. Yeni terminalin açılışıyla birlikte havalimanının yıllık kapasitesinin 35 milyondan 65 milyon yolcuya çıkacağına dikkat çeken Kaptan, “Ticari alan büyüklüğü de var olanın üç katına ulaşacak. Yeni terminalimizde sunacağımız hizmetlerin yolcu konforunu artırmasını ve havalimanının ticari gelirlerine olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapmakta olduğumuz yatırımların tamamlanma seviyesi de yüzde 34’e ulaştı. Bu havalimanındaki yatırım programımızın 2025 yılının sonunda sonuçlanmasını bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

2021’de yoğun bir yatırım programına başladıklarını anımsan Kaptan, Bu kapsamda 2025’e kadar yeni havalimanı projelerinde 1,2 milyar euroluk altyapı yatırımı yapacaklarını kaydetti. Kaptan, yatırımlara ilişkin şunları söyledi: “2021-2025 yılları arasında Almatı satın alma bedeli, Ankara ve Antalya için ödenen peşin kiralar ve portföyümüzün diğer kısımlarında yaptığımız tüm yatırımları da alt alta koyunca yaklaşık 2,5 milyar euroluk bir toplam yatırım miktarına ulaşıyoruz. Bu muazzam büyüklükteki yatırım programı ana coğrafyamızın ve özellikle de Türkiye’nin havacılık sektörünün geleceğine olan güvenimizi gösteriyor. Küresel orta sınıfın büyümesi, şehirleşme ve e-ticaret gibi trendler öngörülebilir gelecekte havacılık sektörünün büyümesinin itici gücü olmaya devam edecek.”

Tahvil ihracatına yönelik çalışmalarında da değinen Kaptan, yurt dışında ilk tahvil ihracını 7 Aralık 2023’te tamamladıklarını, beş yıl vadeli, 400 milyon dolar büyüklüğündeki tahvilin kupon faizinin yüzde 8,5 olarak gerçekleştiğini aktardı. Tahvil ödemelerini euroya takasladıklarını anlatan Kaptan, böylece euro bazında kupon faizinin yüzde 6.87’ye indiğini kaydetti. Tahvili dört kat talep geldiğinin altını çizen Kaptan, “Küresel piyasalardaki zor koşullara rağmen son derece hızlı ve kusursuz bir şekilde icra ettiğimiz tahvil ihracımız şirketimizin sahip olduğu bilgi sermayesinin sonucu oldu.” ifadelerini kullandı.

“Net kârımız yüzde 104 büyümeyle 249 milyon oldu”

2023’te cirolarını 2022’ye göre yüzde 25 büyüyerek 1,3 milyar euroya ulaştırdıklarını belirten Kaptan, devamında şunları kaydetti: “FAVÖK yüzde 19 büyüyerek 385 milyon euroya ulaştı. Net kârımız ise 2022’ye kıyasla yüzde 104 büyümeyle 249 milyon oldu. Net kârımız Medine hisse satışından elde edilen 83 milyon euroluk bir kerelik kârdan ve 59 milyon eurosu yasal kayıtlara uygulanan enflasyon muhasebesi kaynaklı olan toplam 75 milyon euro tutarında ertelenmiş vergi gelirinden olumlu etkilendi. 2024 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısının 100 ila 110 milyon arasında, ciromuzun 1,50 milyar ila 1,57 milyar euro arasında, FAVÖK’ümüzün ise 430 ila 490 milyon euro arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ciro büyümesinin yolcu büyümesinin üstünde gerçekleşmesini öngörüyoruz çünkü 2024’ün özel yolcu salonu, bilişim ve yer hizmetleri şirketlerimiz için kuvvetli bir yıl olmasını bekliyoruz. 2022-2025 yılları arası bileşik büyüme beklentilerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz. Bileşik büyümenin ciroda yüzde 14-18 arasında ve FAVÖK’te de yüzde 14-20 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz.”