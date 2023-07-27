TAV Havalimanları'ndan 887 milyon TL kâr

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre şirket, ikinci çeyrekte 887.4 milyon TL kâr etti. Geçen yıl aynı dönemde kârı 630.5 milyon TL olmuştu.

TAV Havalimanları, ikinci çeyrekte 6.93 milyar TL gelir elde ederken; geçen yıl aynı dönemde geliri 4.28 milyar TL olmuştu.

Şirket, 2023 yılı için FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) büyüme, toplam yatırım harcamaları ve toplam yolcu beklentilerini ise korudu.