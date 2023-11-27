TAV Havalimanları'ndan dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki

TAV Havalimanları Holding, dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlemesi için bankalara yetki verdi.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre yatırımcı toplantıları için BofA Securities, BNP Paribas ve Citi'ye yetki verildi.

Bugün telekonferans üzerinden başlayacak olan başlayacak olan toplantılar yarın ise Londra'da yüz yüze olarak devam edecek.

TAV Havalimanları'nın ikincil piyasada işlem gören tahvili bulunmuyor.