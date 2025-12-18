TAV Havalimanları’nın ortaklık yapısında düzenleme

TAV Havalimanları Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada, Aeroports de Paris SA'nın Tank ÖWA Alpha GmbH ile birleşme işlemine ilişikin açıklamasını duyurdu.

Açıklamaya göre Aeroports de Paris SA, TAV Havalimanları'nda yüzde 46.12 paya sahip olan Tank ÖWA alpha GmbH'nın birleşme sonucu devralınmasıyla bu şirketin sahip olduğu TAVHL hisselerinin de Aeroports de Paris SA'ya tamamen devrolduğunu açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Devralan sıfatıyla şirketimiz Aeroports de Paris SA ile devrolan sıfatıyla şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olan Tank ÖWA alpha GmbH arasında gerçekleştirilen ve 18/12/2025 tarihinde tamamlanan birleşme işlemi sonucunda, Tank ÖWA alpha GmbH'nin maliki olduğu ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. sermayesinin %46,12'sini temsil eden toplam 167.542.321 TL nominal değerli paylar 18/12/2025 tarihinde külli halefiyet kapsamında şirketimizce iktisap edilmiştir.

Yukarıda açıklanan birleşme öncesinde, %100 bağlı ortaklığımız olan Tank ÖWA alpha GmbH aracılığıyla TAV Havalimanları Holding Ş.'nin sermayesinin %46,12'sini temsil eden payların nihai pay sahibi olan şirketimiz Aeroports de Paris SA, birleşme işlemi sonucunda TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin sermayesinin %46, 12'sini temsil eden payların doğrudan sahibi haline gelmiştir. Şirketimizle birleşen Tank ÖWA alpha GmbH, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olduğu için birleşme işlemi, TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin nihai pay sahipliği veya yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.

Birleşme işleminin sonucu olarak gerçekleşen pay iktisabı henüz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına yansıtılmamış olup gelişmeler mevzuata uygun olarak kamuya açıklanacaktır.

Aeroports de Paris SA adına

Ad: Virgile SEBAHOUN

Unvan: Head of Debt & Treasury"