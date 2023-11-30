TAV Havalimanları'nın tahvil ihracına talep 1 milyar doları aştı
TAV Havalimanları'nın 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında talep 1 milyar doları aştı.
TAV Havalimanları Holding'in, 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracına gelen talep 1 milyar doları aştı. İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 9'lu seviyeler olarak açıklanmıştı.
LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre ikinci yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip tahvilin 400 milyon dolar büyüklükte olması öngörülüyor.
TAV Havalimanları dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlemesi için 27 Kasım'da BofA Securities, BNP Paribas ve Citi'ye yetki verilmişti.
TAV Havalimanları'nın ikincil piyasada işlem gören tahvili bulunmuyor.