Havalimanı ve yolcu ağırlama hizmeti sunan TAV İşletme Hizmetleri’nde üst düzey atama gerçekleşti. TAV İşletme Hizmetleri İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi görevine Ufuk Mahir getirildi.

Mahir, IK alanında Liderlik, Strateji ve Yönetim Sistemleri başta olmak üzere IK İş Ortaklığı, Dönüşüm Yönetimi ve Mükemmellik Merkezi yönetiminden sorumlu olacak.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Ufuk Mahir, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına 2000 yılında Bayındır Holding’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlayan Mahir, sırasıyla ABB Electric, PepsiCo Güneydoğu Avrupa Bölgesi & Frito Lay, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Sandoz Company gibi çok uluslu şirketlerde İnsan Kaynakları alanında üst düzey görevlerde yer aldı. Son olarak Şişecam’da İK Direktörlüğü görevini yürüten Mahir, TAV İşletme Hizmetleri’nin İK operasyonlarına İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayacak.