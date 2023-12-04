Dünyanın önde gelen havalimanı ve yolcu ağırlama hizmet sağlayıcıları arasında yer alan TAV İşletme Hizmetleri’nde üst düzey atama gerçekleşti. TAV İşletme Hizmetleri Operasyon İcra Kurulu Üyeliği görevine operasyon süreçlerinde 20 yılı aşkın deneyimiyle Sinan Erem getirildi.

Erem, kariyerinde farklı kültürlerden insanlarla etkili kişisel ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi, inisiyatif alma, yeni iş kurma, kâr ve zarar yönetimi, liderlik, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çapraz iş fırsatları, kilit müşteri ve distribütör yönetimi, mağazacılık, eğitim ve performans artırma konularındaki yetkinlikleriyle tanınıyor.

1993 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümü’nden mezun olan Erem, Kaliforniya’daki National University’de de Uluslararası İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 1997 yılında Kraft Foods’ta Müşteri Yöneticisi olarak başlayan Erem, aynı şirkette sırasıyla Ticari Pazarlama Yöneticisi, Kilit Müşteri Yöneticisi ve Kıdemli Ticari Pazarlama Yöneticisi görevlerinde bulundu.

Son görevinde şirketin satışlarında yüzde 200 artış yakalamasında önemli rol oynayan Erem, ardından Philip Morris’te Ulusal Kilit Müşteri Yöneticiliği görevini sürdürdü. 2008 yılında Erem İç ve Dış Tic. A.Ş Yönetici Ortak görevine başlayan Erem, Alshaya Group Türkiye’ bünyesinde yer alan Strabucks’ta Operasyon Müdürü görevlerinde bulundu.

Son olarak Starbucks Operasyon Direktörlüğünü yürüten Sinan Erem, TAV İşletme Hizmetleri’nin operasyonlarına Operasyon İcra Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayacak.