TAV Technologies 20. yılını kutluyor

TAV Havalimanları iştiraki TAV Technologies, kuruluşunun 20. yılını kutluyor. Havalimanı bilişim sektöründe küresel bir marka haline gelen şirket, bugün 5 kıtada, 20’den fazla ülkede ve 50’den fazla havalimanında sunduğu çözümlerle her yıl 400 milyondan fazla yolcunun seyahat deneyimine katkı sağlıyor.

TAV Technologies 20. yılını kutluyor
TAV Havalimanları’nın iştiraki olarak 2005’te kurulan TAV Technologies, havalimanı bilişim sektöründe dünyanın lider markaları arasına girdi. Şirketin ürün ve hizmetleri bugün 20’den fazla ülkede ve 50’den fazla havalimanında kullanılıyor.  

TAV Technologies 20. yılını kutluyor - Resim : 1TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, “20 yıl önce yola çıktığımızda hedefimiz havalimanlarının geleceğini teknolojiyle şekillendirmekti. Her gün yüz binlerce yolcunun seyahat deneyimine dokunuyor, dünyanın dört bir yanında havalimanı operasyonunu dijitalleştirerek dönüştürüyoruz. Havacılık teknolojileri pazarının önümüzdeki beş yılda hızla büyümeye devam ederek 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şu an pazardaki ilk 10 küresel marka arasında yer alıyoruz ve önümüzdeki dönemde pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Başarımızın arkasında yetkin mühendislerimiz, güçlü iş ortaklarımız ve bize güvenen müşterilerimiz var.” dedi.  

TAV Technologies, kendi geliştirdiği havalimanı operasyon yönetim sistemleriyle işletmecilere verimlilik, hız ve güvenlik sağlıyor. Bu uygulamalar arasında Havalimanı Operasyonel Veri Tabanı (AODB), Kaynak Yönetim Sistemi (RMS), Uçuş Bilgi Aktarım Sistemi (FIDS), Slot Koordinasyonu ve Yönetim Sistemi (SCMS), Birlikte Karar Alma Sistemi (ACDM), Ticari Yönetim Sistemi (CMS), Yer Hizmetleri Çözümü (GHS), Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bulunuyor.  

Ayrıca Ortak Kullanıma Açık Yolcu İşleme Sistemi (CUPPS),  Bagaj Eşleme Sistemi (BRS), Seyahat Dokümanı Onaylama Sistem (TDAS) ve mobil uygulamalar, ön sipariş platformu, infokiosk sistemleri gibi dijital çözümlerle yolcu deneyimini kolaylaştırıyor.  

Anlık kesintisiz teknik destek sunarak ve İstanbul’da kurduğu inovasyon merkeziyle uluslararası ölçekte güvenilir bir teknoloji ortağı olarak konumlanıyor. TAV Technologies araştırma-geliştirme (Ar-Ge) merkezi olarak da faaliyet gösteriyor.  

TAV Technologies’in bu yıl aldığı ödüller

Innovation & Excellence Awards 2025’te “Yılın Havacılık Teknoloji Şirketi” seçilen TAV Technologies, Outlook Business Awards kapsamında ise “En İyi Havalimanı Yönetim Çözümleri Teknoloji Ortağı”, “Özel Havalimanı Teknoloji Çözümlerinde Mükemmellik” ve “7/24 Destek ile Yenilikçi Havalimanı Sistemleri Sağlayıcısı” ödüllerine layık görüldü. Kerem Öztürk, DataExpert Exceptional Leadership Solutions iş birliğiyle BMI Business School Istanbul tarafından yürütülen araştırmada “En Etkin 50 Teknoloji Lideri” arasında yer aldı.

