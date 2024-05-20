TAV Technologies Güney Amerika pazarında büyüyor

TAV Havalimanları’nın bilişim şirketi TAV Technologies, Güney Amerika pazarında portföyünü genişletiyor.

TAV Technologies Şili’nin başkent havalimanı Santiago ve Panama’da Tocumen, Pacifico, Enrique Adolfo Jimenez, Scarlett Martinez ve Enrique Malek havalimanlarında hizmet vermeye başladı.

Şili’de düzenlenen imza törenine Santiago Havalimanı işletmecisi Nuevo Pudahuel İcra Kurulu Başkanı Nicolas Claude ve TAV Havalimanları Murahhas Azası ve Üst Yönetim Komitesi Başkanı Franck Mereyde katıldı.

TAV Technologies İcra Kurulu Başkanı Kerem Öztürk “Tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler dünyanın dört bir yanındaki havalimanı işletmecileri tarafından tercih ediliyor. Sahip olduğumuz deneyimle havalimanlarının dijitalleşme yolculuğuna destek veriyoruz. Geliştirdiğimiz çözümler operasyonel verimlilik ve yolcu memnuniyetine odaklanıyor. Şili ve Panama’daki havalimanlarını da portföyümüze eklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Santiago Nuevo Pudahuel İcra Kurulu Başkanı Nicolas Claude ise “Bu anlaşmayla operasyonlarımızı geliştirmek, havayolları ve yolcularımıza daha iyi hizmet vermek için yeni teknolojileri devreye almış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sertifikalı Ar-Ge merkezi olan TAV Technologies’in kendi kaynaklarıyla geliştirdiği 40’tan fazla yazılımı bulunuyor.

Şirket Şili Santigao Havalimanı’nda kaynak yönetimi, anlık veri paylaşımı, havalimanı operasyon veri tabanı, trafik yönetimini sağlayan slot koordinasyon yazılımı ve entegre muhasebe uygulamasını devreye alacak. Panama’daki havalimanlarında da operasyon bilgi sistemleri, ortak karar alma uygulaması, yolcu veri işleme sistemleri kullanılacak.

Şili’nin başkenti Santiago’nun giriş kapısı Arturo Benitez Havalimanı geçtiğimiz yıl 23 milyon yolcuya hizmet verdi. Başkent Panama City’ye hizmet veren Tocumen Havalimanı, Orta Amerika’nın en yoğun merkezi konumunda ve geçen yıl 18 milyon yolcu ağırladı.