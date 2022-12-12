TAV Technologies, Orta Asya’da hizmet ağını genişletti

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Technologies, yurt dışında yeni hizmet noktaları ile ağını genişletiyor. Şirket, Almatı ve Semerkant havalimanlarının ardından Kazakistan’ın Aktöbe Havalimanı’nda da hizmet vermeye başladı. Şirket tarafından geliştirilen ve havalimanı kaynaklarının verimli kullanımını en üst düzeye çıkaran “Common Use Passenger Processing System (CUPPS)” Aktöbe Havalimanı’nda kullanılacak.

Farklı havalimanı, havayolu ve yer hizmetleri teknik sistemlerinin ortak bir platformdan kullanımına olanak sağlayan CUPPS’den birbirinden farklı iş istasyonlarında faydalanılıyor. Sistemle, aynı zamanda, check-in ve uçağa biniş gibi yolcu işlemleri de sektör standardı teknolojilerle otomatize ediliyor.

15 destinasyona direkt uçuş bulunuyor

Asya ile Avrupa arasında önemli bağlantı noktalarından biri olan Aktöbe Uluslararası Havalimanı, büyük ölçekli petrol, gaz, madencilik gibi projelerle ülkenin batısındaki sanayi bölgesine hizmet veriyor. Tek hissedarı Aktöbe bölgesi Maliye Departmanı olan havalimanından halihazırda 15 destinasyona (Nur – Sultan, Almatı, Aktau, Atyrau, Türkistan, Uralsk, Tiflis, İstanbul, Antalya, Şarm El-Şeyh, Moskova, Kazan, Bakü, Phuket, Dubai) direkt uçuş bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, “Teknoloji uzmanlığımızı dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında geniş kitlelerle buluşturduğumuz için heyecanlıyız. İnovasyona olan tutkumuz bizi, dijitalleşmeye odaklanmaya, yeni müşterilere çözümler sunmaya ve yolcu memnuniyetini iyileştirmeye teşvik ediyor. Gerçekleştirdiğimiz bu ortaklıkla Aktöbe Havalimanı’nda geliştirdiğimiz son teknoloji çözümlerini sunmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Aktöbe Uluslararası Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Dastan Maliyev ise, “CUPPS, tüm yolcu işlem noktalarında kritik yolcu akış verilerini gösteren son derece özelleştirilebilir bir çözüm. Sistem, yolculara daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel kaliteyi yükseltmek için dijital altyapımızı güçlendirdi.” diye konuştu.