TAV’dan Medine Havalimanı’na yeni terminal yatırımı

TAV Havalimanları, Medine Havalimanı’nda var olan terminalin kapasitesini artıracak ve yeni bir iç hatlar terminali inşa edecek. Konuya ilişkin açıklama yapan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Kutsal Topraklar’ın giriş kapısı Medine Havalimanı’nın bizim için ayrı bir önemi bulunuyor. Suudi Arabistan’ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı’nı ortağımızla birlikte 12 yıldır başarıyla işletiyoruz. Hac ve umre ibadetini gerçekleştirmek üzere gelen yurttaşlarımızı Medine’de karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Üç yıl içinde tamamlamayı planladığımız bu yatırımla, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için ciddi bir kapasite artışı yaratacağız.” dedi.

40 bin metrekarelik yeni bir iç hatlar terminali inşa edilecek

TAV Havalimanları ile Al-Rajhi Holding’in oluşturduğu konsorsiyumun Medine Havalimanı’nı Mayıs 2041’e kadar işletme hakkı bulunuyor.

Pandemi kaynaklı seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Medine Havalimanı, 2023’te tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak 9,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanının yolcu trafiği önceki yıla göre yüzde 49, pandemi öncesine göre de yüzde 12 artış kaydetti.

Toplam 275 milyon dolarlık yatırım kapsamında 40 bin metrekarelik yeni bir iç hatlar terminali inşa edilecek. Var olan terminal de kapasitesi artırılarak sadece dış hatlara hizmet verecek. Bağlantı yolları, otopark yapımı gibi işleri de kapsayan yatırımla havalimanının kapasitesi yaklaşık 18 milyon yolcuya ulaşacak.