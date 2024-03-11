TAV'ın 4 havalimanına "Havalimanı Hizmet Kalitesi" ödülü

TAV Havalimanlarının işlettiği İzmir Adnan Menderes, Bodrum, Üsküp ve Zagreb uluslararası ödüle layık görüldü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ACI World tarafından oluşturulan ASQ programı yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor. 2006 yılında başlatılan ASQ, 109 ülkede 400'ün üzerinde katılımcı havalimanıyla dünyanın önde gelen havalimanı yolcu memnuniyeti programı olarak adlandırılıyor. ASQ kazananları dünya genelinde 595 bin yolcunun birebir değerlendirmeleriyle belirlendi.

Bu kapsamda TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes, Üsküp ve Bodrum havalimanları yolcu kapasitelerine göre kendi kategorilerinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçildi. Ayrıca havalimanlarının geçiş kolaylığı performanslarını değerlendiren "Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu" kategorisinde ödül aldı.

"Avrupa'nın En Temiz Havalimanı", "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı" kategorilerinde de ödüllendirilen İzmir Adnan Menderes, tüm bölgelerden toplam 5 kategoride ödüllendirilen 9 havalimanından biri oldu.

Zagreb Havalimanı ise "Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu" kategorisindeki ödülüyle, son 10 yılda 5 senelik bir süre zarfında birden fazla ASQ ödülü kazanan havalimanlarının yer aldığı Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Genel Direktörü'nün Mükemmellik Listesi'ndeki (Roll of Excellence) sekiz havalimanı arasına ismini yazdırdı.

"Geçen yıl 96 milyon yolcuya hizmet verdik"

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, TAV Havalimanları olarak 8 ülkede işlettikleri 15 havalimanında yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalıştıklarını vurguladı.

Geçen yıl havalimanlarında toplam 96 milyon yolcuya hizmet verdiklerini belirten Koçak, "Dört havalimanımızın, farklı kategorilerde doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle müşteri deneyimi kalitesi açısından dünyanın en iyi havalimanları arasında yer almasından mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle, havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.