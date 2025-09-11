TAV’ın dört havalimanı hizmet kalitesi ödülü aldı

Çin’in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen ACI Customer Experience Global Summit 2025’te Tav Havalimanları’nın işlettiği Ankara, İzmir, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality-ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

Ödülleri organizasyonda konuşmacılıkta yapan TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aude Ferrand aldı.

TAV 4 kategoride ödül aldı

İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları ise yolcu geçiş süreçlerindeki performanslarıyla “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisinde ödüllendirildi. Ayrıca İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları “Avrupa’nın En Temiz Havalimanı” ödülüne layık görülürken, Milas-Bodrum Havalimanı “Avrupa’nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorisinde de en iyiler arasında yer aldı.

"En iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz"

Ödüllerin alınmasının ardından açıklama yapan TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “TAV Havalimanları olarak çeyrek asırdır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Yolcuların görüşleriyle belirlenen bu ödüller bizim için ayrı bir değer taşıyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dünyanın dört bir yanından yönetici zirvede buluştu

Dünyanın dört bir yanından 800’ün üzerinde üst düzey havalimanı yöneticisi, müşteri deneyimi uzmanı ve sektör profesyonelini bir araya getiren zirvede, TAV Havalimanları CCO’su ve TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Aude Ferrand da konuşmasında çoklu havalimanı işletmecilerinin portföylerinde hem tutarlı hem de farklılaştırılmış yolcu deneyimleri yaratmaya yönelik stratejileri üzerine görüşlerini paylaştı.

700 bin yolcunun birebir değerlendirmesi esas alınıyor

2006’da başlatılan ASQ programı, yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve geliştirmek için oluşturuldu. Bugün 110 ülkede 400’ün üzerinde havalimanının katılımıyla dünyanın önde gelen yolcu memnuniyeti programı olarak tanımlanıyor. ASQ ödüllerinin kazananları, her yıl dünya genelinde 700 bin yolcunun birebir değerlendirmeleriyle belirleniyor.