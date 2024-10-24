TAV'ın kârı beklentilere paralel geldi

TAV Havalimanları (TAVHL), 2024 yılı üçüncü çeyrekte beklentilere paralel kâr açıkladı.

Şirketin üçüncü çeyrekte toplam geliri yüzde 55 oranında artarak 18,4 milyar TL’ye çıkarken, 9 aylık dönemde Euro bazında faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yıllık yüzde 28 oranında artış göstererek 411 milyon Euro olarak gerçekleşti.

FAVÖK marjı 2024’ün 9 aylık döneminde 0,7 puan artışla yüzde 33,4’e yükselirken, şirketin net borcu 1,61 milyar Euro’ya geriledi.

9 aylık dönemde hizmet verilen yolcu sayısı yüzde 12 artışla 83,1 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış dış hatlarda yüzde 13 ve iç hatlarda da yüzde 10 arttı. Eylül ayında ise jeopolitik gelişmeler kaynaklı dış hatlarda yolcu sayısı yüzde 3 oranında geriledi.

Şirket 2024 yılı sonu için açıkladığı beklentilerinde, cirosunun 1,50-1,57 milyar Euro, dış hatlarda yolcu sayısının 67-73 milyon toplamda 100-110 milyon yolcu olmasını ve FAVÖK’te 430-490 milyon Euro gerçekleşme beklediğini açıkladı.