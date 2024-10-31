Tavuk Dünyası, Avrupa’da da büyümeye devam ediyor

Türkiye’de ‘fast-casual’ restorancılığın öncü markalarından Tavuk Dünyası, Gagawa markasıyla Avrupa’da da büyüme yolculuğuna devam ediyor. Türkiye’nin 55 şehrinde, 310’dan fazla lezzet noktasında milyonlarca misafiri ağırlayan Tavuk Dünyası; KKTC’de 4 ve İspanya’da 11 restoranın ardından Portekiz’de açtığı yeni restoranında da misafirlerini ağırlıyor.

“Yurt dışı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz”

Türkiye’den çıkmış global marka olma yolculuğuna yeni lokasyonlarla devam ettiklerini belirten Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Gagawa ile İspanya’daki ilk restoranımızı Ekim 2022’de başkent Madrid’de açarak Avrupa yolculuğumuzu başlatmıştık. Bugün İspanya’nın 7 şehrinde, 11 restoranımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Son olarak Portekiz’de açtığımız restoranımızla lezzetlerimizi bu ülkedeki misafirlerimizle de buluşturduğumuz için mutluyuz. Damak tatlarımızın büyük benzerlik taşıdığı İspanya halkıyla kurduğumuz güçlü bağı, kısa sürede Portekiz halkıyla da sağlayacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönem başka ülkelerde de yer almayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yurt dışı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.