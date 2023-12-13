Tavuk Dünyası, İspanya'da restoran sayısını 10’a çıkardı

Global marka olma yolculuğunda yönünü Avrupa’ya çeviren Tavuk Dünyası, ‘Gagawa’ markası ile İspanya’da büyümeye devam ediyor.

İspanya’daki ilk restoranını Ekim 2022’de başkent Madrid’de açan marka, 2023’ün ilk yarısında Madrid’deki restoran sayısını 4’e çıkarmıştı. Gagawa, yılın ikinci yarısında ise Barcelona, Sevilla, Malaga, Coruna, Murcie ve Oveido gibi ülkenin gözde şehirlerinde yeni restoranlarında misafirlerini ağırlamaya başladı.

“Globalleşme stratejimiz kapsamında çalışmalarımız sürüyor”

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, geçtiğimiz yıl başlattıkları Avrupa yolculuğuna ivme kazandırdıklarını belirtti. Mumcu, “Tüketici araştırmalarımızın ve fizibilite çalışmalarımızın isabetli sonuçlar verdiğini görme imkânı bulduğumuz bu süreçte, damak tatlarımızın büyük benzerlik taşıdığı İspanya halkıyla güçlü bir bağ kurmayı başardık. Başkent Madrid dahil olmak üzere 7 şehirde toplam 10 restoranda misafirlerimizle buluşuyoruz. Globalleşme stratejimiz kapsamında çalışmalarımız sürüyor.” diye konuştu.