Tavuk Dünyası’ndan görme engelliler için Braille alfabeli menü

Kurulduğu günden bu yana herkese kaliteli, lezzetli, ulaşılabilir fiyatta bir yemeği; kendini iyi hissedebileceği mekanlarda sunma hedefi ile ilerleyen Tavuk Dünyası, misafirlerine en iyi hizmeti sunma misyonu doğrultusunda, erişilebilirlik ve kapsayıcılık adına önemli bir adım attı. Braille alfabesi ile menüler hazırlayan Tavuk Dünyası, görme engelli misafirlerinin restoranlarda daha rahat bir şekilde sipariş verebilmelerini sağladı. Ürün açıklamalarından fiyat bilgilerine kadar tüm detaylara erişme olanağı sağlayan özel olarak tasarlanan menüler, Ağustos ayı itibarıyla Tavuk Dünyası’nın Türkiye genelindeki tüm restoranlarında kullanılmaya başladı.

“Kapsayıcı bakış açımızla gelişmeye devam edeceğiz”

Braille alfabesi ile hazırlanan yeni menüler, Tavuk Dünyası’nın tüm şubelerine gönderilerek misafirlerin kullanımına sunuldu. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tavuk Dünyası olarak misafirlerimiz için kaliteden ödün vermeden, lezzetli ve ulaşılabilir fiyatta menüler sunarken kapsayıcılığa da çok önem veriyoruz. Restoranlarımızda görme engelli misafirlerimizin de rahatlıkla sipariş verebilmeleri için özel olarak Braille alfabesi ile menüler hazırladık. Bu menülerimiz, Ağustos ayı itibarıyla Türkiye genelindeki tüm restoranlarımızda yerini aldı. Misafirlerimize daha iyi bir deneyim sunmak adına attığımız bu adımın sektörümüze örnek olacağını düşünüyoruz. Türkiye’den çıkmış başarılı bir global marka olma yolculuğumuzda; vizyoner, yenilikçi ve kapsayıcı bakış açımızla sürekli gelişmeye devam edeceğiz.”