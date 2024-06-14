Tavuk Dünyası'ndan yapay zekalı Babalar Günü hediyesi

“Bana babanı Söyle” diyerek bu özel gün için mikro site hazırlayan Tavuk Dünyası, burada babaların yemek tercihleri üzerine odaklanan özenle hazırlanmış 7 soru soruyor. "banababanisoyle.com" sitesine gelerek bu soruları yanıtlayan ziyaretçiler, babalarının karakteristik özelliklerine uygun olan Tavuk Dünyası menüsü ile eşleşiyor.

Lezzetli menüler şarkılarla birleşiyor

Aynı zamanda bu hediye yapay zekâ tarafından bestelenen, Tavuk Dünyası’nın menü isimlerinden esinlenerek oluşturulmuş özel şarkılarla taçlanıyor. Şarkıların derin bağ kurma gücünden de ilham alınarak, her babanın karakteristik özelliklerine uygun şarkılar, Tavuk Dünyası’nın lezzetli menüleriyle birleşiyor. Katılımcılar, babalarına özel hazırlanmış bu kişisel şarkıları sosyal medya üzerinden ya da doğrudan babalarına özel bir mesaj ile paylaşabiliyor.

Daha fazla bilgi için banababanisoyle.com adresi ziyaret edilebilir.