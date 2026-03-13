TAYK’ta bayrağı Ahmet Eker devraldı

İSTANBUL- EKONOMİ

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nde 2016 yılından bu yana Komodor olarak görev yapan Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tezmarin Turizm ve Ticaret A.Ş. CEO’su Vedat Tezman, görevini Ahmet Eker’e devretti. 11 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıyla belirlenen yeni yönetimle birlikte, uzun yıllardır yelken sporunun içinde yer alan ve kulüp faaliyetlerinde aktif rol üstlenen Eker’in komodor olarak göreve başlamasıyla TAYK’ın ulusal ve uluslararası yarış organizasyonları ile Türkiye’de açık deniz yelken sporunun gelişimine yönelik çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmesi hedefleniyor.

“TAYK’ın uluslararası konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker “Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün köklü geçmişi ve yelken sporuna sağladığı katkılar benim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda önemli bir motivasyon kaynağı. Bugüne kadar kulübümüz bünyesinde elde edilen başarıların üzerine koyarak TAYK’ın ulusal ve uluslararası yarış organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’de açık deniz yelken sporunun gelişmesi, yeni sporcuların bu sporla buluşması ve yarış kültürünün daha geniş kitlelere yayılması için yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

10 yıl önce göreve başladığı dönemde en önemli önceliklerinden birinin kulübün kaynaklarını doğru değerlendirmek olduğunu kaydeden Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tezmarin Turizm ve Ticaret A.Ş. CEO’su Vedat Tezman da, TAYK’ı, maddi açıdan güçlü ve sürdürülebilir bir yapıda devrediyor olmanın huzurunu yaşadığını söyledi.

Yönetimde kimler var?

- Nazmi Ahmet Eker (Komodor / Başkan)

- Selma Rodopman (Viskomodor/ Başkan Yardımcısı)

- Merter Öney (Genel Sekreter)

- Emir İçgören (Sayman)

- Zeynep Atabay (Yönetim Kurulu Üyesi)

- Vedat Tezman (Yönetim Kurulu Üyesi)

- Mehmet Ali Karamehmet (Yönetim Kurulu Üyesi)