Tayland, Facebook'u kapatmakla tehdit etti

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Chaiwut Thanakamanusorn, Facebook'un Tayland'da kapatılması için bu ayın sonunda mahkemeye gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya platformdaki sahte reklamların kaldırılması için başvuruda bulunduklarını belirten Thanakamanusorn bu kapsamda 5 binden fazla haberin platformdan kaldırıldığını ancak sorunun devam ettiğini belirtti.

Facebook'ta bazı sahte profil ve reklamlar aracılığıyla insanların dolandırıldığını vurgulayan Thanakamanusorn, platformun yayınladığı reklamları taramak için yeterince çaba göstermediği ve insanları dolandırıcılığa karşı savunmasız bıraktığı ifade etti.

Yaklaşık 72 milyon nüfusa sahip Tayland'da 50 milyon Facebook kullanıcısı bulunuyor.