Metro Türkiye balık sezonunu reyonlarında açtı!

35 yıldır mutfakların güvenilir balık ihtiyacını zengin çeşitlilikle karşılayan Metro Türkiye, yeni balık sezonu için de hazırlıklarını tamamladı. Avcılık, yasal boy ve üreme kriterlerine uygun olan balıkları uzmanlıkla seçen Metro Türkiye, kooperatiflerle yürüttüğü iş birlikleri ile doğrudan kaynağından balık tedarikini sağlıyor. Balığın denizden sofralara ulaşan yolculuğunda her adımı titizlikle denetliyor; 20 soruluk gıda güvenliği denetim soru listesi, 12 kriterde izlenebilirlik kontrolü, 30 farklı platform kontrol süreci ve 5 parametrede yapılan analizlerle balığın kalitesi güvence altına alınıyor. Gıda güvenliği testlerinden geçen ve izlenebilirlik adımlarıyla kayıt altına alınan balıklar, Metro Balık Takımı’nın “müşteriye özel” hizmet anlayışıyla profesyonel mutfaklara ulaşıyor. Tüm bu emek, sofralara ulaşan her balığın sadece lezzet değil güven de sunmasını sağlıyor.

Balıkta tazelik, güvence ve çeşitliliği sahip oldukları uzmanlıkla sunarak, menülerine hem kaliteyi hem de lezzeti taşımalarında müşterilerinin yanında olduklarını belirten Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Baykal, “Müşterilerimize sunduğumuz her bir balığın arkasında emek ve uzmanlık var. Ülkemizin her yerinde tekneler, haller ve kooperatiflerle iş birliği yapıyor, aldığımız taze balıkları, soğuk zinciri hiçbir adımda bozmadan balık platformumuza getiriyoruz. Balığın denizden sofralara ulaşan yolculuğunda her adımı titizlikle denetliyor; ancak emin olduğumuz balıkları reyonlarımıza taşıyoruz. ‘Balıkta İzlenebilirlik’ uygulamamızla da deniz balığında 12 farklı bilgiyi yüzde 100’e yakın izlenebilirlikle sunuyoruz. Müşterilerimiz QR kodu teknolojisi sayesinde balıkların hangi denizden, ne zaman, hangi tekne tarafından, hangi avcılık metodu ile yakalandığı ve besin değerleri gibi bilgilere hızla ve kolaylıkla ulaşabiliyor. Zengin çeşitliliği, yüksek ürün bulunurluğu ile destekliyor; profesyonel mutfaklarda servis edilen her bir balığın, her zaman aynı kalitede tabaktaki yerini alabilmesini sağlıyoruz. Elbette ürüne güvendiğimiz kadar, uzmanlığımıza da güveniyor; yenilenen ‘Metro Balık Takımı’ ile sektör profesyonellerine kişiselleştirilmiş bir deneyim, yüksek kalitede hizmet sunmak üzere, her işletmeye özel müşteri temsilcisi atıyoruz’’ diye konuştu.

100’den fazla çeşitte deniz ürünü Metro tezgahlarında

Balık, hem lezzeti hem de yüksek besin değeriyle dört mevsim sofralarda yer alması gereken bir gıda. Metro Türkiye, bu değeri geleceğe aktarmak için doğru avcılık yöntemlerini, yasal boy ve üreme limiti kriterlerini ve sürdürülebilirlik ilkelerini gözetiyor. ‘Sudaki Yaşam’ hedefi doğrultusunda yürüttüğü projelerle denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve balık popülasyonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunan şirket; hamsi, palamut, barbun, tekir, istavrit, dülger, sardalya, lüfer gibi çeşitlerin yanı sıra istiridye, midye, akivades, ahtapot, kalamar, karides, ıstakoz, sübye, langustin, yengeç gibi 100’den fazla çeşitte deniz ürününü yıl boyunca müşterilerine sunuyor.

Ülkemizin yanı sıra tüm dünyadan farklı su ürünlerini tedarik ederek sofralarla buluşturan Metro Türkiye; Global Balık ve Su Ürünleri Satın Alma Politikası kapsamında en çok sattığı 12 tür balık ve su ürünlerinin sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerden temin edilmesini sağlıyor.