Taze, kaliteli ve güvenilir balıklar Metro Türkiye tezgahlarında!

1 Eylül itibarıyla denizlerimizde yeni avcılık sezonu başladı. 36 yıldır mutfakların güvenilir lezzet ortağı olan Metro Türkiye, denizlerin bereketini en taze haliyle tezgahlarına taşımak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Balığın henüz denizdeyken başlayan yolculuğunu büyük bir özenle takip eden Metro Türkiye, ülkemizin her yerinde tekneler, haller ve kooperatiflerle iş birliği yaparak kaynağından doğrudan tedarik ettiği taze balıkları, ağdan tabağa uzanan her adımda ustalıkla ve güvenle sofralara ulaştırıyor.

Balıkta tazeliği, güvenceyi ve çeşitliliği sahip oldukları uzmanlıkla sunarak sofralara hem kaliteyi hem de lezzeti taşıdıklarını belirten Metro Türkiye Gıda Kategorisi Grup Müdürü Tülay Öngel, "1 Eylül’de ağların denizle buluşmasıyla başlayan bu heyecanlı sezonda, taze ve güvenilir balıkları müşterilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balık; tazeliğin ve gıda güvenliğinin her aşamada en üst seviyede tutulmasını gerektiren son derece hassas bir ürün.

Metro Türkiye olarak müşterilerimizle buluşturduğumuz balıkların kalite yolculuğunu henüz denizdeyken başlatıyoruz. Balığın denizden sofralara ulaşan yolculuğunda her adımı titizlikle denetliyor; 161 parametrede gerçekleştirdiğimiz kontrollerle balığın kalitesini tam anlamıyla güvence altına alıyoruz. Ağdan çekildiği ilk andaki tazeliği korumak adına paketleme ve buzlama koşullarını büyük bir özenle yürütüyor, soğuk zinciri hiçbir aşamada bozmadan mağazalarımıza taşıyoruz. Kontrollerimize hem mal kabulde hem de reyonda uzmanlarımızla kesintisiz devam ediyoruz. Elbette ürüne güvendiğimiz kadar uzmanlığımıza da güveniyor, 'Metro Balık Takımı' ile sektör profesyonellerine kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak her işletmeye özel müşteri temsilcimizle hizmet veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki tazelik ve lezzet, ancak sürecin her aşamasında usta olan insanlarla mümkün" dedi.

100’den fazla deniz ürünü çeşidinde sürdürülebilirlik ve şeffaflık

Balığı hem lezzeti hem de yüksek besin değeriyle dört mevsim sofralarda yer alması gereken bir değer olarak gören Metro Türkiye; doğru avcılık yöntemlerini, yasal boy ve üreme limiti kriterlerini ve sürdürülebilirlik ilkelerini daima ön planda tutuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki tekneler, haller ve kooperatiflerle omuz omuza çalışarak balığı doğrudan kaynağından alan şirket; hamsi, palamut, barbun, tekir, istavrit, dülger, sardalya ve lüfer gibi sezonun en sevilen çeşitlerinin yanı sıra istiridye, midye, akivades, ahtapot, kalamar, karides, ıstakoz, sübye, langustin ve yengeç gibi 100’den fazla deniz ürünü çeşidini tezgahlarına getiriyor. Ülkemizin yanı sıra tüm dünyadan farklı su ürünlerini tedarik ederek sofralarla buluşturan Metro Türkiye, Global Balık ve Su Ürünleri Satın Alma Politikası kapsamında balık ve su ürünlerinin sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerden temin edilmesini taahhüt ediyor.

Tüm bu süreçlerin yanı sıra şeffaflık ilkesinden ödün vermeyen şirket, dijital izlenebilirlik çözümleriyle balığın ağdan tabağa tüm hikayesini sunuyor. Müşteriler, ürün etiketlerinde yer alan QR barkodu okutarak balığın hangi denizden, ne zaman, hangi tekne ve avcılık metoduyla yakalandığına ve besin değerlerine kadar 12 farklı bilgiye %100’e yakın izlenebilirlikle kolayca ulaşabiliyor.

Taze ve Güvenilir Balık Seçiminde 5 Altın Kural

Metro Türkiye, yeni sezonda balığın lezzetini ve besin değerini güvenle tecrübe etmek isteyen tüketiciler için taze balık seçmenin püf noktalarını paylaşıyor:

Soğuk Zincir ve Hijyen: Balık, çevresel etkilere karşı son derece hassas bir gıdadır. Bu sebeple tüketiciler soğuk zincirin hiç bozulmadığı, düzenli buzlama yapılan ve gıda güvenliğinden emin oldukları adresleri tercih etmelidir.

Tazelik Göstergeleri: Balığın tazeliği parlak gözler, canlı renkler ve hafif deniz kokusundan anlaşılır. Gözler mat değil parlak ve berrak; solungaçlar ise temiz ve canlı olmalıdır.

Analiz Güvencesi: Balıklar yetiştiği suyun ekosisteminden doğrudan etkilenir. Tüketilen balıkların ağır metaller, parazitler ve kimyasal parametreler açısından insan sağlığına zarar vermeyecek seviyede olduğunun analizlerle doğrulandığı yerler tercih edilmelidir.

Süreçteki Ustalık ve Denetim: Kalitenin korunması adına mal kabulden reyona kadar gıda güvenliği ve hijyen koşullarının sağlandığı, kalite güvence uzmanlarınca denetlenen ürünler seçilmelidir.

İzlenebilirlik ve Sürdürülebilirlik: Denizlerdeki balık nüfusunu gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla; av ve boy yasaklarına uygun tutulmuş, ne zaman, nerede ve kim tarafından avlandığı bilinen, QR barkod ile izlenebilir balıklar tercih edilmelidir.