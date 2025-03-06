Tchibo Türkiye'de üst düzey atama

Burcu Turhan Uzuner, Tchibo Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine atandı.

Burcu Turhan Uzuner kimdir?

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Uzuner, profesyonel kariyerine As Eğitim ve Danışmanlık şirketinde Eğitim Uzmanı olarak başladı. Kariyerinin devamında sırasıyla Kanebo Cosmetics'te Marka Eğitim Müdürü pozisyonunda görev aldı. Sonrasında Adidas Group bünyesinde önce Eğitim ve Gelişim Koordinatörü, ardından Perakende kanalından sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Adidas’ta görev aldığı süre boyunca Türkiye, Bulgaristan ve Romanya olmak üzere üç ülkenin tüm perakende kanalının insan kaynakları süreçlerinden ve projelerinden sorumlu oldu. 2017-2020 yılları arasında BESTSELLER'da Ülke İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Uzuner, Tchibo'ya katılmadan önce de 5 yıl boyunca İnternek'te İnsan Kaynakları ve Etik Uyum Direktörü olarak kariyerini sürdürdü.

Şubat 2025 itibarıyla Tchibo Türkiye'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonuna atanan Burcu Turhan Uzuner, yeni görevinde Genel Müdür Burak Deniz'e raporlama yapacak.