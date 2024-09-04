Tchibo Türkiye'de üst düzey yönetim değişikliği

75 yılı aşkın kahve uzmanlığı ve her hafta yenilenen temalardan oluşan özgün perakende iş modeli ile 2005 yılından bu yana ülkemizde hizmet veren Tchibo Türkiye’nin yeni genel müdürü Burak Deniz oldu.

Global ve yerli kurumların yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarında başarılı çalışmalara imza atan Burak Deniz, 25 yıllık kariyer hayatı boyunca Unilever, La Lorraine, Yıldız Holding gibi şirketlerde Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya bölgelerinden sorumlu liderlik görevlerini başarıyla yürüttü.

Media Cat'in haberine göre Deniz, yeni dönemde Tchibo Türkiye Genel Müdürü olarak markanın Türkiye’deki mağazacılık, online satış kanalları, perakende ve ev dışı tüketim kanallarındaki büyüme planlarını gerçekleştirmek üzere çalışan ekibe liderlik edecek.