Tchibo’dan Türkiye’ye 5 yılda 50 milyon Euro yatırım

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Almanya merkezli olarak kurulan ve dünyada 75, Türkiye’de ise 20. yılını geride bırakan Tchibo, Türkiye’de büyümek için gaza bastı. Tchibo Türkiye’nin Genel Müdürü Burak Deniz, Türkiye’de 5 yıl içinde 50 milyon Euro yatırım yapacaklarını ve 2028’e kadar da en az 40 yeni mağaza açacaklarını söyledi. Markanın kuruluşunun 75. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Deniz, Türkiye’de her kanalda yatırımları olduğunu belirterek, “Birçok kanalda bulunma stratejimi ile alakalı planlarımız var. Şu anda 13 ilde 60’a yakın mağazamız var. Bunu 2028’e yılına kadar mağaza sayımızı 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hata bu sayıyı daha da yukarı taşımak için farklı projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi. Globalde Türkiye’nin yeri konusunda da açıklama yapan Deniz, “Tchibo’nun bulunduğu ülkeler arasında en hızlı büyüyen pazar Türkiye. Her yıl çift haneli büyüyoruz. Şirketimizin doğup büyüdüğü Almanya ilk sırada. Avrupa’daki iki ülkenin ardından Türkiye 4 ve 5’incilik arasında gidip geliyor. Ama bizim gözümüz Almanya’dan sonra ikincilikte” dedi.

Franchise’ı ilk kez Türkiye’de deneyecek

Tchibo, 1949’da Hamburg'ta posta yolu ile evlere kahve gönderen bir girişim olarak faliyete başladı. 1955’te ilk mağazasını yine Hamburg’ta açan marka ilerleyen dönemlerde diğer Avrupa ülkelerine de açıldı ve bugün globalde 13 ülkede yaklaşık 1000 mağaza ile hizmet veriyor. Marka Türkiye’ye ise 2005’te Cevahir AVM’de açtığı mağaza ile giriş yaptı ve aradan geçen 20 yılda 13 ilde 60 mağazaya ulaştı. Tchibo, Türkiye’de kendi açtığı mağazalar ile yola devam ediyor ancak önümüzdeki dönemde bayilik sistemini de denemeyi planlıyor. Deniz, “Franchie şimdilik yok ama planlarımız dahilinde. Bununla ilgili bir deneme yapacağız. Başarısına göre de devam edip etmemeğe karar vereceğiz. Bizim için Alman disiplini ile standart kalitede hizmet vermek bizim için çok önemli” dedi.

Hamburg’da Türk kahvesi üretiyor

Tchibo, Türk kahvesini de dünyaya pazarlamaya başladı. Bu konuda Hamburg’da üretim tesislerinde bir hattı Türk kahvesi üretimine ayırdıklarını belirterek, “Bizim geliştirdiğimiz bir Türk kahvesi ambalajı ile faaliyete olduğumuz ülkelere Türk kahvesi de satıyoruz. Almanya ve Avusturya gibi Türk vatandaşlarının yoğun olduğu bölgelere çok fazla Türk kahvesi satıyoruz. Ancak toplam satışlar içindeki payı şimdilik yüzde 1-1,5 civarında” dedi.

Gıda dışının cirodaki payı yüzde 15

Bilindiği üzere Tchibo yalnız gıda değil, 13 farklı kategoride yılda adedi 9 bini bulan gıda dışı kategoride de satış gerçekleştiriyor. Burak Deniz bu kategorinin toplam satışlar içindeki payının ise yüzde 15 civarında olduğu bilgisini vererek, “Biz kahve ile doğmuş, kahve ile büyümüş genlerinde de kahve olan bir şirketiz. Gıda dışı bizim bir satış noktasına gidildiğinde farklı şeyler sunma anlamında destekleyici bir kategori. Tchibo’da herkes için bir şey var. Gıda dışı her ne kadar kahve kadar hızlı büyümese de bizim için çok önemli. Her hafta da satılan ürünler, tema değişiyor” şeklinde konuştu.

Kahve satışları Türkiye’de bu yıl çayı geride bırakacak

Her yıl çift haneli büyüme gösteren kahve pazarı hakkında güncel verileri paylaşan Genel Müdür Burak Deniz, şöyle konuştu: “kahve ilk kez geçen sene çay tüketimini yakaladı. Markette satılan 27 milyar TL’lik rakam ile bunu yaptı. 2025’te beklentimiz kahvenin ilk kez çayı geride bırakması. Genç tüketici meraklı ve kahvenin büyümesini o kesim destekliyor. Granül ve karışık kahveler pazarın yüzde 60’ını oluşturuyor. Yüzde 30’unu ise Türk kahveleri oluşturuyor. Geri kalan yaklaşık 10’luk dilim ise çok hızlı büyüyen filtre çekirdek ve kapsülden oluşuyor. Bu kısım her yıl 3 haneli rakamlar ile büyüyor. Biz de filtre, çekirdek ve kapsül tarafında pazarda lideriz. Bu liderliğimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz”