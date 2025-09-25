  1. Ekonomim
TCK by Kıraç, 500 milyon TL yatırımla enerji ve savunmaya odaklanacak

Çelik galvanizleme ve ileri metal çözümlerinde öncü TCK by Kıraç, Bozüyük’teki 1,35 milyar TL’lik tesisin ardından Bursa Başköy’de 31 bin metrekarelik modern üretim tesisine yatırım yapıyor. Enerji ve savunma sanayiine odaklanacak yeni tesis, şirketin 2028’de 5,9 milyar TL ciro hedefinin lokomotifi olacak.

(BURSA) - Türkiye’nin çelik galvanizleme ve ileri metal çözümleri alanındaki öncü şirketlerinden TCK by Kıraç, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda güçlü bir yatırım adımı attı. TCK by Kıraç, Bozüyük’teki 1,35 milyar TL’lik tesisin açılışının ardından, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’nde, toplam 31 bin metrekare kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kuruyor. 16 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilecek yeni tesis, özellikle enerji ve savunma sanayii sektörlerine hizmet verecek şekilde tasarlandı. 500 milyon TL’ye mal olacak tesisin inşaatına 1 Eylül’de başlandı. Tesis, 2027 yılı sonunda devreye alınacak. Şirketin Genel Müdürü Serkan Malçok, Başköy tesisiyle şirket cirosunu 2028’de 5,9 milyar TL’ye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

TCK by Kıraç, 500 milyon TL yatırımla enerji ve savunmaya odaklanacak - Resim : 1

TCK by Kıraç A.Ş., yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda güçlü bir büyüme hedefliyor. Şirket, 2026 yılında 3,9 milyar TL ciro ve 1 milyar TL EBITDA elde etmeyi planlarken, 2027 yılı için bu rakamları sırasıyla 4,9 milyar TL ciro ve 1,2 milyar TL EBITDA olarak öngörüyor. Başköy tesisinin 2027 sonunda faaliyete geçmesiyle birlikte 2028 yılı sonunda ise 5,9 milyar TL ciro ve 1,5 milyar TL EBITDA hedefleniyor. Bu projeksiyonların TCK by Kıraç A.Ş.’nin sürdürülebilir büyüme kararlılığını ve Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlama vizyonunu ortaya koyduğuna işaret eden Malçok, yeni tesis ile ürün çeşitliliğini genişleterek üretim kapasitesi önemli ölçüde artıracaklarını, global pazarda rekabet güçlerini pekiştireceklerini kaydetti.

