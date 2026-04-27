TCK by Kıraç’tan 2026 için güçlü büyüme hedefi

EKONOMİ (BURSA) - Yol güvenliği sistemleri, enerji altyapı çözümleri ve savunma sanayine yönelik üretimleriyle faaliyet gösteren şirket, yatırımcı sunumunda büyüme stratejisini, devam eden yatırımlarını ve küresel hedeflerini paylaştı. Şirketin büyüme yolculuğunda en önemli adımlardan biri, 2025 yılında devreye alınan yaklaşık 1,35 milyar TL büyüklüğündeki Bozüyük entegre üretim tesisi oldu. Dijital izlenebilirlik sistemleri, robotik üretim hatları ve çevreci galvaniz teknolojileriyle donatılan tesis, TCK by Kıraç’ın operasyonel verimliliğini artırarak küresel rekabet gücünü yukarı taşıdı. Öte yandan Bursa Başköy’de yapımı süren yeni üretim tesisinin de 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor. Söz konusu yatırımın, makine parkuru hariç yaklaşık 500 milyon TL inşaat ve altyapı harcamasıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

Savunma ve enerjide çift yönlü büyüme

TCK by Kıraç, savunma sanayinde attığı adımlarla uluslararası tedarik zincirlerinde daha etkin bir konuma ilerliyor. NATO Support and Procurement Agency (NSPA) tedarik sistemine dahil olan şirket, bu sayede küresel savunma projelerine doğrudan erişim imkânı elde etti. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tedarikçi platformuna katılım ise yurt içi projelerdeki rolünü güçlendirdi. Enerji alanında ise güneş enerjisi altyapı konstrüksiyonları üretimiyle büyümesini sürdüren şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışı fırsata çevirerek portföyünü genişletiyor. Yol güvenliği sistemleri, solar enerji altyapısı ve savunma sanayi olmak üzere üç ana iş kolunda faaliyet gösteren TCK by Kıraç; Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere geniş bir coğrafyada büyümesini sürdürüyor. Gürcistan ve Romanya’daki yapılanmalar da şirketin uluslararası genişleme stratejisini destekliyor.

“Küresel oyuncu konumumuzu güçlendiriyoruz”

TCK by Kıraç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Malçok, son yıllarda gerçekleştirilen yatırımların şirketi küresel ölçekte rekabet eden bir yapıya taşıdığını belirtti. Malçok, Bozüyük yatırımı ve planlanan yeni tesislerle üretim gücünü artırdıklarını ifade ederek, savunma sanayi, solar enerji ve yol güvenliği alanlarında kurdukları yapı sayesinde daha güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarını vurguladı.