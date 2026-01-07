TCL CES 2026’da görüntü teknolojileri ve akıllı yaşamın geleceğini sergiledi

Tüketici elektroniği alanında küresel bir lider olan ve Mini LED ile ultra büyük ekran TV kategorilerinde dünya lideri konumunda bulunan TCL, CES 2026 Fuarı’nda yeni nesil görüntü teknolojileri ve yapay zeka destekli ürün portföyünü tanıttı. TCL, fuarda ilk kez sergilenen ekran panelleri, görüntü teknolojileri ve ürünlerinin yanı sıra akıllı yaşam, sürükleyici eğlence ve üretkenliği ileriye taşıyan kapsamlı bir akıllı cihaz ekosistemini ziyaretçilerle buluşturdu. Google TV için Gemini entegrasyonu, Dolby Vision 2 ve yapay zeka destekli akıllı ev çözümleriyle de fuarda dikkat çeken TCL, sergilediği yenilikçi ürünlerle CES 2026’da yoğun ilgi gördü.

Görüntü teknolojilerinde geleceğe bakış

TCL, büyük ekranlardan küçük ekranlara kadar uzanan geniş ürün gamıyla görüntü teknolojilerinin sınırlarını zorlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda TCL, CES 2026’da Mini LED performansında devrim niteliğinde bir adım olarak konumlandırılan SQD-Mini LED teknolojisinin küresel lansmanını gerçekleştirdi. Bu teknoloji, geleneksel Mini LED’lerdeki yerel karartma bölgelerini Precise Dimming Series yapısına dönüştürerek ekran genelinde çok daha hassas bir ışık kontrolü sağlıyor ve parlak alanlar ile gölgelerde üstün bir görüntü performansı sunuyor. TCL’nin sektör lideri Super QLED teknolojisi ve Ultra Color Filter Panel ile desteklenen yapı, daha uzun kullanım ömrü, daha yüksek tepe parlaklığı ve gelişmiş renk performansı sağlarken, daha kararlı bir geniş renk gamı, daha hassas ışık kontrolü ve daha rafine bir görüntü deneyimi sunuyor.

Fuarda sergilenen ürünler arasında yer alan ve SQD-Mini LED teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk televizyonu TCL X11L de ziyaretçilerden tam not aldı. X11L, yüzde 100 BT.2020 AllScene geniş renk gamına ulaşırken, CSOT imzalı WHVA 2.0 Ultra Panel sayesinde daha yüksek doğal kontrast, daha güçlü renk performansı ve daha keskin görüntü kalitesi sunuyor. 20.736’ya kadar hassas karartma bölgesi ve 10.000 nit’e varan parlaklık değeriyle HDR içerikleri son derece canlı ve gerçekçi bir şekilde yansıtan X11L, yaklaşık 2 cm daha ince tasarımı ve Virtually ZeroBorder tasarımıyla da öne çıkıyor. Ses tarafında ise Bang & Olufsen imzalı Audio by Bang & Olufsen çözümü, üst düzey bir ses deneyimi sunuyor.

TCL’nin Google TV için Gemini entegrasyonu ve Dolby Vision 2 iş birlikleri de CES 2026’daki görüntü deneyimini ileri taşıyan önemli yenilikler arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan, Gemini destekli ilk “Always On” Google TV’nin ardından bu yılki modeller; geliştirilmiş Google Photos arama özellikleri, Nano Banana ve Veo ile sunulan yeni yaratıcı özellikler ve daha sezgisel etkileşim imkânlarıyla dikkat çekti. TCL, aynı zamanda Dolby Vision’ın yeni nesli olan Dolby Vision 2’yi de tanıttı. İçerik zekası, sinematik detaylar ve izleme ortamı farkındalığıyla gelişmiş bir görüntü deneyimi sunmayı hedefleyen Dolby Vision 2’nin, 2026 yılı içinde OTA güncellemeleriyle TCL’nin X ve C serisi TV’lerine sunulması planlanıyor.

Akıllı yaşamın yeni dönemi

TCL, görüntü teknolojilerinin ötesinde günlük yaşamı daha akıllı hale getirmeyi hedefleyen geniş bir yapay zeka destekli akıllı ev çözümleri portföyünü de CES 2026’da tanıttı. Bu ürünler arasında TCL FreshIN 3.0 Klima, GeniusFresh Buzdolabı, AmeraClassic çamaşır ve kurutma makineleri serisi ile TCL AI SuperDrum çamaşır-kurutma makinesi yer aldı. Bunun yanı sıra TCL akıllı kilitler; gelişmiş biyometrik güvenlik, yapay zeka destekli erişim ve kesintisiz akıllı ev kontrolü sunarken, TCL Smart Home Energy Solutions çözümleri; enerji dönüşümü, batarya ve enerji yönetimini kapsayan uçtan uca, yapay zeka destekli bir enerji ekosistemiyle modern evlerde enerji maliyetlerini düşürmeyi, verimliliği artırmayı ve düşük karbonlu bir yaşam tarzını desteklemeyi hedefliyor.

Eğlence alanında ise TCL, yapay zekadan faydalanarak görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor, daha akıllı etkileşimler ve içerik üretim deneyimleri sunuyor. PlayCube Projektör, sinema kalitesinde görüntüyü her ortama taşırken, dünyanın ilk modüler yapay zekâ destekli yardımcı robotu TCL AiMe, insan dokunuşunu akıllı yaşama entegre eden, gerçekçi ve uyarlanabilir bir etkileşim sunuyor.

Geleceğin evini şekillendiren iş birlikleri

CES 2026 kapsamında TCL, TCL NXTHOME™ çatısı altında akıllı ev çözümlerini, yaşam tarzı ürünlerini ve Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio ve Alcantara gibi markalarla gerçekleştirilen premium iş birliklerini bir araya getirerek ev tasarımının geleceğine yeni bir perspektif kazandırdı. Ev yaşamına yönelik bir diğer yenilik ise Chris Lefteri Design iş birliğiyle geliştirilen TCL ECORA™ oldu. Geri dönüştürülmüş porselen seramiklerden üretilen bu yeni sürdürülebilir malzeme, yüksek performanslı teknoloji ile çevre duyarlı tasarımı bir araya getiriyor.

TCL, görüntü teknolojileri, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yenilikçi yaklaşımıyla daha akıllı ve daha verimli bir geleceğin şekillenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Şirket, geliştirdiği teknolojilerle yalnızca evleri dönüştürmekle kalmıyor; insanların yaşama, çalışma ve bağlantı kurma biçimlerini de ileriye taşıyarak daha akıllı bir geleceğin kapılarını aralıyor.

TCL, 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında Las Vegas Convention Center Central Hall’de, 18604 numaralı stantta CES 2026 ziyaretçilerini bekliyor.