TCMB’den DgpaysIT'e ‘topluluk bulutu’ hizmeti onayı

Finansal teknoloji şirketi DgpaysIT, ‘topluluk bulutu’ hizmetini de faaliyet alanları arasına ekledi.

TCMB değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla DgpaysIT, 2023 Temmuz itibarıyla ödeme ve elektronik para kuruluşlarına topluluk bulutu hizmeti sunma onayı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan DgpaysIT Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaya, yakın geçmişte TCMB'nin, sektöre yeni ufuklar açacak ve dünyada da öncülerden sayılabilecek bir düzenleme yaparak topluluk bulutu hizmetinin standartlarını belirlediğini ve bu standartları sağlayan kurumların topluluk bulutu hizmeti verebilmesi için gerekli süreçleri de detaylandırdığını hatırlattı.

Türkiye’nin lider ödeme teknoloji şirketi olarak TCMB’den aldıkları ve çok önemli bir hizmet olan topluluk bulutu hizmetine ilişkin onayla, müşterilerine sundukları geniş ürün ve hizmet altyapısını daha da zenginleştirdiklerini belirten Kaya, "Bu düzenleme ile bu hizmeti veren şirketlerin hizmet çıktılarının daha verimli olması sağlanırken, bu hizmetler verilirken kullanılan altyapıların teminindeki döviz çıktısı da belirgin bir şekilde azalmış olacak. Diğer yandan getirilen yüksek standartlar sayesinde sektörün bilgi sistemleri ekosisteminin kalitesi ve güvenliği de yükselmiş olacak. Teknoloji hizmeti üreten şirketlerin asıl katma değerin olduğu yazılım üretimine aktardığı kaynakların da artması sağlanacak." ifadelerini kullandı.