Team Paribu ve İhtiyaç Haritası, Kahramanmaraş’ta çocuk ve gençler için spor alanı inşa etti

Paribu’nun Türkiye’deki spor kültürünü geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla 2021 yılında kurduğu Team Paribu, sosyal fayda odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Team Paribu ve İhtiyaç Haritası’nın birlikte yürüttüğü Team Paribu Seninle projesi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında deprem bölgesi odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Team Paribu, İhtiyaç Haritası ve Eda Erdem kaptanlığında Team Paribu sporcularının da katkısıyla deprem bölgesinde bulunan çocuk ve gençlerin “sporla iyileşme”sine yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Daha önce bu yaklaşımla hayata geçen “Team Paribu Seninle Spor Alanları” projesi kapsamında deprem bölgesindeki ilk spor alanı Hatay’da inşa edilmişti. 22 Eylül’de ise Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, Team Paribu sporcularından Eda Erdem ve Nafia Kuş ile İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan’ın katılımıyla Kahramanmaraş Team Paribu Spor Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi. Bu proje ile 250 çocuk ve gencin sporun iyileştirici gücünden faydalanması bekleniyor.

Çocuk ve gençler düzenli spor yapma imkânı bulacak

Bu proje sayesinde Hatay’da inşa edilen Team Paribu Spor Alanı’nda olduğu gibi Kahramanmaraş’taki Team Paribu Spor Alanı’nda da 6-18 yaş arası yaklaşık 250 çocuk ve genç bu alanda antrenörler eşliğinde spor yapma imkânı yakalayacak ve yetenekli oldukları branşı keşfedip kendilerini geliştirebilecek. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde Team Paribu sporcuları da alana ziyaretlerini devam ettirecek.

Yasin Oral: “Desteklerimize devam edeceğiz”

Team Paribu Spor Alanı’nın açılışı öncesinde Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, Team Paribu Kaptanı Eda Erdem, Nafia Kuş ve İhtiyaç Haritası’ndan Esra Arslan projeyle ilgili görüş ve düşüncelerini aktardı. Ardından çocuk ve gençler, Eda Erdem, Nafia Kuş ve proje antrenörleri eşliğinde alanda ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, Team Paribu ve İhtiyaç Haritası iş birliğinde açılan ikinci spor alanı ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “Depremin üzerinden 1.5 sene geçti ve Paribu, bölgeye ve bölgedeki insanların ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda destek sağlayacağı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Team Paribu ve İhtiyaç Haritası ile birlikte yürütülen Team Paribu Seninle projesi kapsamında Hatay’daki spor alanının ardından bugün Kahramanmaraş’ta ikinci spor alanımızın açılışını gerçekleştirmekten ötürü mutluluk duyuyoruz. İlerleyen dönemlerde de depremden etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaya devam edeceğiz.”

Team Paribu Hakkında:

Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu tarafından kurulan Team Paribu, milli sporcuları desteklemeyi ve geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak bireysel spor branşlarına destek veren Team Paribu, Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporculardan oluşuyor. Team Paribu Mentor programıyla sporcuların kendi branşlarındaki gençlere tecrübelerini aktarması için zemin oluştururken, Team Paribu Seninle projesi ile daha çok genci sporla buluşturabilmek amacıyla okulların spor ekipmanı ihtiyacını karşılıyor.