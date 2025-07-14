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Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz Kapadokya'da yine zirvede

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan Kapadokya Rallisi'ni birinci olarak tamamlayan Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, genel klasman liderliğinde puan farkını açmayı sürdürdü.

Haber Merkezi
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Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz Kapadokya'da yine zirvede
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Milli sporcumuz Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre'den oluşan Team Petrol Ofisi ekibi, ilk günden itibaren devam eden yüksek sıcaklık ve zorlu koşullar altında mücadele edilen Kapadokya Rallisi'ni baştan sona lider götürerek en yakın rakiplerinin 30 saniye önünde birinci olarak tamamladı. Ekip, Power Stage etabını da en hızlı zaman ile tamamlayarak Power Stage puanlarını hanelerine yazdırmayı başardı. Topladığı 30 puanla rallide elde edilebilecek maksimum puanı alan Team Petrol Ofisi, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda en yakın rakibi ile puan farkını 31'e çıkardı.Bir sonraki yarışında Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, 17-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın WRC3 kategorisindeki Estonya Rallisi'nde zirve mücadelesi verecek.

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