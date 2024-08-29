Team Türkiye, 2024 olimpiyatlarına Glorıa Sports Arena ile hazırlandı

Voleyboldan okçuluğa, bokstan güreşe kadar birçok farklı branşlarda mücadele eden profesyonel sporcular, Gloria Sports Arena’da bir araya gelerek hem birbirlerinden ilham aldı hem de deneyimlerini paylaştı. Tüm hazırlık sürecinde sporcuların heyecanını paylaşan Gloria Sports Arena, tam donanımlı Avrupa’nın en kapsamlı ve teknolojik spor merkezlerinden biri olarak Team Türkiye’nin adeta ikinci bir evi haline geldi.

“Team Türkiye'nin efsaneleşeceğine olan inancımız tamdır”

2024 Paris Olimpiyatları’nda Team Türkiye’nin her daim destekçisi olduklarını belirten Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, “Milli gururumuz olan sporcularımıza destek olmak, onların motivasyonlarını artırmak, hazırlık süreçlerinde yanlarında olmak, sporcularımızın hikayelerini dinlemek ve onların azmi ile kararlılığına şahit olmak bizlere de bir aile gibi hissettirdi. Bu cesur sporcularımızın milli duygularla harmanlanmış mücadelesine tanıklık etmek, birliğin ve gücün sembolü olmak, onların altın rengi hayallerini paylaşmak bizler için de büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. Gloria Sports Arena’da yaşanan bu özel anları ve sporcularımızın azim dolu hikayelerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Onların cesareti ve kararlılığı, ülkemize olan inancımızı ve gururumuzu daha da pekiştiriyor. Team Türkiye'nin efsaneleşeceğine olan inancımız tamdır.” diye konuştu.