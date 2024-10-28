TeamSec ve Suudi Kredi Bürosu güçlerini birleştiriyor: İmzalar atıldı

2022 yılının Kasım ayında faaliyetlerine başlayan, dünyanın ilk yapay zekâ tabanlı menkul kıymetleştirme platformu TeamSec, global büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir iş birliğine gitti. TeamSec, 22-24 Ekim tarihleri arasında Riyad'da gerçekleşen Seamless Suudi Arabistan 2024 etkinliğinde Suudi Merkez Bankası (SAMA) denetiminde faaliyet gösteren Suudi Kredi Bürosu (SIMAH) ile Suudi Arabistan'daki sermaye piyasası ürünleri için gelişmiş kredi analitiği sunmak üzere niyet mektubu (MoU) imzaladı.

Stratejik ortaklık, Suudi Arabistan’ın veriye dayalı sürdürülebilir, modern bir ekonomi ve gelişmiş bir sermaye piyasası oluşturmayı hedefleyen Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda ülkenin finans sektörünü ve büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Söz konusu iş birliğiyle kredilerin ve faturalı alacakların menkul kıymetleştirilmesi gibi gelişmiş sermaye piyasası hizmetleri daha erişilebilir hale gelecek. Böylece finansal kuruluşlar sermaye optimizasyonu yaparken, şirketler de likiditelerini daha etkin yönetebilecek.

Gelişmiş bir sermaye piyasasının kurulması, Vizyon 2030'un kritik bir bileşeniyken; TeamSec-SIMAH iş birliği, daha gelişmiş bir finansal ekosistemin teşvik edilmesinde öncü bir adım olarak dikkat çekiyor. Suudi Arabistan’ın önde gelen kredi bürosu olarak piyasa ihtiyaçlarını analiz eden SIMAH, finansal ve ekonomik trendleri inceleyerek, finans sektörünü güçlendiren ürünler ve hizmetler geliştiriyor. Bu sayede farklı sektörlerin ekonomik istikrarını ve küresel ölçekte rekabetçiliğini artırarak, Suudi Arabistan’ın uygulamayı hedeflediği gelişim projelerini destekliyor.

“Türkiye’deki başarımızı globale taşımada önemli bir adım”

TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Suudi Arabistan'daki sermaye piyasası hizmetlerini geliştirmek amacıyla SIMAH ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye’deki başarımızı globale taşımada önemli bir adım olan bu ortaklık, Teamsec'in menkul kıymetleştirme platformunun sağladığı finansal uzmanlığın ve yapay zekâ destekli gelişmiş kredi analizlerinin önemini vurgular nitelikte. TeamSec olarak güçlü altyapımız, eşsiz teknolojimiz ve derin tecrübemizle Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 kapsamındaki menkul kıymetleştirme uygulamaları geliştirme yönündeki hedeflerine önemli bir değer katacağımızı düşünüyoruz. Bu iş ortaklığıyla teknolojimizi ve uzmanlığımızı Suudi Arabistan’ın finans piyasasına getirerek menkul kıymetleştirme gibi gelişmiş sermaye piyasası ürünlerini finansal kurumlar ve şirketler için daha erişilebilir ve verimli kılacağız, ekonomik büyüme ve refahı teşvik etmeye kaktı sağlayacağız.”

"İşbirliğimiz finansal kurumlar için şeffaflığı, verimliliği ve sermaye erişimini artıracak"

SIMAH İş Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi (CBDO) Alaa Almashhadi ise şunları söyledi: “TeamSec ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, SIMAH’ın Suudi Arabistan’da inovasyonu teşvik etme ve finansal ekosistemi güçlendirme yönündeki devam eden çabalarının önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Güçlü veri altyapımızı ve kredi analizindeki uzmanlığımızı TeamSec’in ileri yapay zekâ destekli seküritizasyon teknolojisiyle birleştirerek, daha dinamik ve sofistike bir sermaye piyasasının temelini atıyoruz. Bu iş birliği, Krallık’taki seküritizasyon uygulamalarının gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacak ve finansal kurumlar için şeffaflığı, verimliliği ve sermaye erişimini artıracak. Ayrıca, Krallığın Vizyon 2030 hedeflerine destek verme taahhüdümüzle uyumlu olan bu iş birliği, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamaya ve Suudi Arabistan’ın finans sektörünün küresel ölçekte rekabet gücünü artırmaya da katkıda bulunacaktır.”