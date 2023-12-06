TeamSec’e Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nden lisans

TeamSec'in Kurucu CEO'su Esad Erkam Köroğlu, "Biz, dijital varlık ve seküritizasyonun kesişiminde mevcut olan boşluğu dolduran çığır açıcı bir çözümü nihayetlendirerek finans dünyası için devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor olacağız. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nden (DIFC) aldığımız bu inovasyon lisansı, sadece bir onay belgesi değil, aynı zamanda global finans sahnesinde oyunun kurallarını değiştirecek bir adım niteliği taşıyor. Geliştirdiğimiz yeni çözümle ilgili patent sürecimiz devam ederken, dünya çapında ilk kez sunacağımız bu çözümle, finans dünyasına daha fazla şeffaflık, güven ve erişilebilirlik katmayı hedefliyoruz. Bu sadece bir başarı hikayesi olmanın ötesinde; aynı zamanda finansal teknolojinin geleceğine yön verecek bir yolculuktur.”

Şirketten yapılan açıklamaya göre son beş ayda Türkiye'de 155 milyon dolar değerinde menkul kıymetleştirme gerçekleştiren TeamSec, BAE ve Ortadoğu’da gerçekleştireceği işlem hacmi ile uluslararası arenada da dikkat çekmeye hazırlanıyor. Alınan İnovasyon Lisansı, TeamSec'in finansal teknoloji alanında uluslararası arenada öne çıkmasını sağlayacak ve şirketin küresel ölçekte daha fazla tanınmasına ve büyümesine olanak tanıyacak.