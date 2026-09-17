TEB Arval ve IFC'den sürdürülebilir mobilite finansmanı anlaşması

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Operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi şirketlerinden TEB Arval, sürdürülebilir mobilite alanındaki hedeflerini desteklemek amacıyla Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu IFC (International Finance Corporation) ile Türk lirası cinsinden sağlanacak 50 milyon ABD doları eşdeğeri tutarında sürdürülebilir mobilite finansmanına imza attı.

İş birliği kapsamında sağlanan finansman; bataryalı elektrikli araçlar (BEV), şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar (PHEV) ve hibrit araçların yanı sıra şarj altyapısının finansmanında kullanılacak.

Bu finansman sayesinde TEB Arval, müşterilerinin talep ettiği sürdürülebilir mobilite çözümlerini daha da yaygınlaştırmayı, elektrikli araç filosunu büyütmeyi ve sürdürülebilir mobilite alanındaki yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor. Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak bu iş birliği, kaynak verimliliğini artıran ulaşım çözümlerinin yaygınlaşmasına da destek olacak.

TEB Arval Genel Müdürü Fatih Deynek, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“TEB Arval olarak uzun vadeli büyüme stratejimizin temel taşlarından sürdürülebilir mobilite, en önemli odak noktalarımız arasında yer alıyor. IFC ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği; elektrikli ve düşük emisyonlu araç filomuzu güçlendirirken, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunan çözümlerimizi yaygınlaştırmamıza olanak tanıyacak. Sürdürülebilir finansmanın sektörümüzün dönüşümündeki kritik rolüne inanıyor; Türkiye’de düşük karbonlu ulaşımı destekleyen yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın, hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonuna değer katacağına inancımız tam.”

IFC Finansal Kurumlar Grubu Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Direktörü Momina Aijazuddin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’deki şirketlerin kaynaklarını daha verimli kullanmalarına ve daha sürdürülebilir ulaşım modellerine geçiş yapmalarına yardımcı olacak pratik çözümlere ihtiyacı var. IFC’nin sağladığı finansman, TEB Arval’in elektrikli ve hibrit araç filosunu ilgili şarj altyapısıyla birlikte büyütmesini destekleyecek. Sürdürülebilir mobilite çözümlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak bu yatırım, şirketlerin filolarını modernize etmelerine, Türkiye’nin elektrikli araç ekosisteminin gelişimini hızlandırmalarına ve istihdamı destekleyen verimlilik artışı ile ekonomik faaliyete katkıda bulunmalarına yardımcı olacak."