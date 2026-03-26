TEB’den KOBİ’lere 50 milyon Euroluk destek anlaşması

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB), EBRD’nin kadın işletmelerin finansal ve finansal olmayan hizmetlere erişimini desteklemek için yürüttüğü Türkiye İş Dünyasında Kadınlar II (TurWIB II) Programı kapsamında sunulan 50 milyon Euro’luk finansmanı kadın girişimci ve işletme sahiplerine ulaştıracak. Finansmanın en az yüzde 70’i büyük iller dışında faaliyet gösteren işletmelere, yüzde 35’i de yeni müşterilere ayrılacak.

EBRD TurWIB II Programı Türkiye’de kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklemeyi, ekonomide cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı, finansal hizmetlerde kapsayıcılığı artırmayı ve sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de kadın liderliğindeki işletmelere daha önce de bu programdan finansman sağlayan TEB, 50 milyon Euro tutarındaki yeni anlaşmayla programın Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, kendi müşteri portföyünü de genişleterek kadın girişimci ve işletme sahiplerinin finansmana erişimini güçlendirecek.