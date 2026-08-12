TEB’e EBRD’den 25 milyon Euro'luk kaynak sağlandı
Türk Ekonomi Bankası (TEB), kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 25 milyon euro tutarında finansman sağladı.
Bankanın KAP’a yaptığı açıklamaya göre söz konusu finansman, TEB ile EBRD arasında 24 Mart 2026’da imzalanan TurWiB II (Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı II) çerçevesinde sağlandı.
İki dilimden oluşan programın toplam büyüklüğü 50 milyon euro olarak belirlenmişti. TEB, anlaşma kapsamında 25 milyon euroluk ikinci dilim finansman kaynağını sağladı.
Kaynağın, mikro ve KOBİ segmentinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek amacıyla kullanılması öngörülüyor.