TEB’e EBRD’den 25 milyon Euro'luk kaynak sağlandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bankanın KAP’a yaptığı açıklamaya göre söz konusu finansman, TEB ile EBRD arasında 24 Mart 2026’da imzalanan TurWiB II (Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı II) çerçevesinde sağlandı.

İki dilimden oluşan programın toplam büyüklüğü 50 milyon euro olarak belirlenmişti. TEB, anlaşma kapsamında 25 milyon euroluk ikinci dilim finansman kaynağını sağladı.

Kaynağın, mikro ve KOBİ segmentinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek amacıyla kullanılması öngörülüyor.