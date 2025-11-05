TEB'e uluslararası piyasalardan sendikasyon kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası piyasalardan sendikasyon kredisi sağladı.

TEB’den yapılan açıklamada sendikasyon kredisinin şartları şu şekilde açıklandı:

Türk Ekonomi Bankası, uluslararası piyasalardan 213.500.000,- Euro ve 104.000.000,- ABD Doları 367 gün vadeli olmak üzere iki dilimden oluşan sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.

367 gün vadeli kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ABD Doları ve Euro kısımlar için sırasıyla SOFR+%1,50 ve Euribor+%1,25 olarak belirlendi.