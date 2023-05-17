Tech Ai Land, OSB’lerdeki dönüşüm için çalışıyor

BURSA/EKONOMİ

Dijital dönüşüme öncülük etmek ve firmaların dünyadaki teknolojilere entegre olması için çalışmalarını yoğunlaştıran Tech Ai Land Yüksek Teknoloji şirketi, işe Organize Sanayi Bölgeleri’nden (OSB) başladı. Bu amaçla Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSAB) firmalarla bir araya gelen Tech Ai Land Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, yeni nesil teknoloji çözümleri hakkında firma yöneticilerini bilgilendirdi.

Toprak, DOSABSİAD Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni nesil görüntü işleme teknolojisi, yeni nesil yangın algılama ve baskılama teknolojileri, yeni nesil fabrika kurulum süreçleri hakkında bilgi verdi.

Önümüzdeki günlerde bu tür seri toplantılara Türkiye’deki tüm OSB’leri kapsayacak şekilde devam edeceğini söyleyen Toprak, “Amacımız OSB’lerdeki firmalarımıza hem Türkiye hem de dünyadaki teknolojik yenilikleri aktarmak. Ayrıca bu yenilikleri fabrikalarımıza uygun bütçelerle entegre ederek, firmalarımızın büyümelerini sağlamak istiyoruz. Bu sayede firmalarımızın yerel ve global arenada rekabet güçlerinin artmasına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.