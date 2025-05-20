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Tech Turkiye Advocates teknoloji ekosisteminde yatırım ağını güçlendirecek!

Global Tech Advocates ağının Türkiye ayağı Tech Turkiye Advocates (TTA) Türkiye teknoloji ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturuyor. 21 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlik küresel bağlantılar kurmayı ve yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Tech Turkiye Advocates teknoloji ekosisteminde yatırım ağını güçlendirecek!
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Global Tech Advocates ağının Türkiye ayağı Tech Turkiye Advocates (TTA) dünya çapında 30.000'den fazla teknoloji liderini bir araya getiriyor. 

Teknoloji ekosistemi yatırımcılarla buluşacak

21 Mayıs’ta düzenlenecek lansman etkinliğinde Türkiye teknoloji ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşacak.

Yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor

Tech Türkiye Advocates, Türkiye'deki teknoloji şirketleri ile küresel bağlantıları bir araya getirerek, yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) önderliğinde gerçekleştirilecek organizasyon Türkiye İhracatçılar Meclisi Binası’nda yapılacak.

Etkinlikte, İlhan Bağören, Ata Arguder, Dr. Yıldız Tuğba Kara, Cenk Bayrakdar, Brian Kinane, İlker Sözdinler ve Eric Van der Kleij konuşma gerçekleştirecek.

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