TECNO ve Carlcare Türkiye'de satış sonrası hizmetlerini birleştirdi

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Küresel teknoloji markası TECNO ve uluslararası satış sonrası hizmet markası Carlcare, Türkiye'de büyüyen kullanıcı kitlesine daha hızlı, tutarlı ve yüksek standartlarda hizmet sunmak amacıyla satış sonrası hizmet operasyonlarını tek çatı altında birleştiriyor.

Bu stratejik hamleyle birlikte, cihaz onarımından yedek parça ve depo yönetimine, teknik kalite kontrolden lojistik koordinasyonuna kadar tüm süreçlerin daha hızlı, verimli ve bütüncül bir yapıda yönetilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de artan kullanıcı sayısı ve satış hacmi doğrultusunda hayata geçirilen yeni Satış Sonrası Hizmet Merkezi, servis süreçlerinin merkezi bir yapı üzerinden yönetilmesini sağlayacak.

Carlcare süreçleri doğrudan yönetecek

Yeni yapılanmayla birlikte operasyonel verimliliğin artırılması, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve kullanıcıların uçtan uca daha entegre bir servis deneyimine ulaşması amaçlanıyor.

Daha önce farklı iş ortakları aracılığıyla ve büyük ölçüde dış kaynak modeliyle yürütülen satış sonrası hizmet süreçleri, yeni yapılanmayla birlikte Carlcare tarafından doğrudan yönetilecek. İş ortakları ise operasyonel destek sunarak merkezin hizmet altyapısını tamamlamaya devam edecek.

Operasyonların tek bir stratejik merkezden yönetilmesiyle karar alma süreçlerinin hızlanması, servis standartlarının daha etkin biçimde uygulanması ve kullanıcı deneyiminin tüm temas noktalarında daha tutarlı hale gelmesi öncelik taşıyor.

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede 2.300'ü aşkın servis merkeziyle hizmet veren Carlcare, yılda 20 milyondan fazla kullanıcıya sunduğu uluslararası servis deneyimini TECNO'nun Türkiye operasyonuna aktarıyor.

Küresel servis deneyimi Türkiye'ye taşınacak

Aylık 15 milyonu aşkın aktif uygulama kullanıcısı, uluslararası çağrı merkezi ağı ve 1 ila 3 gün arasında teslimat sağlayan entegre tedarik zinciriyle öne çıkan Carlcare; küresel çaptaki bu yüksek hizmet standartlarını Türkiye'deki yeni merkez aracılığıyla TECNO kullanıcılarının hizmetine sunmayı hedefliyor.

Yeni merkez, cihaz onarım operasyonlarından teknik kalite kontrole, yedek parça ve stok yönetiminden ithalat ve lojistik koordinasyonuna kadar satış sonrası hizmetlerin tüm temel aşamalarını bütüncül bir yapı altında bir araya getiriyor.

Merkezde ayrıca operasyonel planlama, raporlama ve satış sonrası süreç yönetimi faaliyetleri de yürütülecek. Teknik operasyonların, tedarik süreçlerinin ve kalite kontrol çalışmalarının aynı yapı üzerinden yönetilmesi sayesinde servis süreçlerinin daha yakından takip edilmesi ve kullanıcı taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Türkiye bölgesel merkez olacak

TECNO ve Carlcare, yeni yapılanmayla birlikte Türkiye'deki kısa ve uzun vadeli hedeflerini de güçlendiriyor. İlk bir yıllık dönemde satış sonrası hizmet operasyonunun tamamen stabilize edilmesi, tüm servis süreçlerinin tek merkezden etkin biçimde yönetilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Beş yıllık perspektifte ise Türkiye'nin Carlcare'in bölgedeki stratejik satış sonrası hizmet merkezlerinden biri haline gelmesi öngörülüyor. Sürekli gelişen operasyon yapısı sayesinde TECNO kullanıcılarına yüksek hizmet standartlarının kalıcı ve sürdürülebilir biçimde sunulması planlanıyor.