Tedarik zinciri parçalarından olan Işıl Boya, iş hacmiyle dikkat çekiyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’de Işıl Oto Kaporta olarak 1982 yılında kurulan, 2016 senesine kadar Işıl Oto Metin Usta Tanker Boya adıyla petrol tankerlerinin boyanması ve reklam giydirme işlemlerini yürütüp 2015 yılının başında ise Işıl Boya ismiyle tedarik zincirinin parçası haline gelen firma, ulusal ve uluslararası şirketlerin üretim tesislerindeki makine ve tank gibi ekipmanlarla dorse ve karoser benzeri ürünlerde kullanılan, korozyona dayanıklı boyaların teminini sağlıyor.

Nippon Paint üyesi Filli Boya ve bünyesinde Admiral ile Carboline markalarını barındıran Akiş Boya’nın bölge bayiliğini yürüten Işıl Boya, Filli’nin endüstriyel ürün gruplarında Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi ve Adana’da faaliyet gösteren şubeleriyle Akdeniz Bölgesi’nin tek bayisi olma özelliği taşıyor.

2021 yılında Filli Boya satışından elde ettikleri ciroyla Türkiye 3’üncüsü olduklarını dile getiren Işıl Boya Genel Müdürü Bilal Işıldaklı, temmuz ayı itibarıyla üreticilerin bu yıl için belirlediği satış hedefine ulaştıklarını söyledi. Piyasada birçok farklı marka ve modelde boya bulunduğunu aktaran Bilal Işıldaklı, “Örneğin A kalite bir ürünün 4 farklı çeşidi var. Satıcılar arasında bunu bilerek ve uygulayarak tedarik sağlayan firmalardan biriyiz. Kaliteli hizmet uygun fiyatı buluşturduğumuz için bölgede tercih ediliyoruz” dedi.