"Tefecilik" soruşturması kapsamında Qua Granite, Bien, Gezinomi ve Petrokent'ten KAP açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler üzerine banka yetkilisi Ali Ercan dahil 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklanırken, Mehmet Aydoğdu için ise yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Ercan’ın tutuklanması nedeniyle şirkete bağlı yapıları olan halka açık şirketlerden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) seans açılışı öncesi bilgilendirme yapıldı.

Bien Yapı Ürünleri Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. (BIENY), Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş (QUAGR), Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) ve Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Şirketimizin ticari faaliyetleri ile ilgili herhangi bir hukuki süreç bulunmuyor.

Kamuoyunda şirket Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ercan hakkında muhtelif sosyal medya hesapları, basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu ve paydaşlarımızı bilgilendirme amacıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Q Yatırım Bankası A.Ş. nezdinde münferit bir müşteriye ilişkin olarak BDDK ve TCMB mevzuatında gösterilen oranların üzerinde yüksek erken kapama cezası ve yüksek faiz uygulaması suretiyle tefecilik yapıldığı iddiası nedeniyle sürdürülen Savcılık Soruşturması kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ercan hakkında geçici hukuki koruma tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. İlgili mercilere uygulamanın mevzuatta belirtilen kısıtlamalar dahilinde yapıldığına dair gerekli izah ve açıklamalar yapılmış olup gerekli belgeler sunulmuştur.

Sanayii alanında faaliyet gösteren Şirketimizin ticari faaliyetleri ile ilgili herhangi bir hukuki süreç bulunmamakta olup Şirketimiz geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de faaliyetlerini daha ileriye götürmek için gerekli özeni ve azmi göstermeye devam edecektir.

Tüm faaliyetlerimizi her zaman olduğu gibi şeffaflık, hesap verebilirlik ve yasal mevzuata tam uyum ilkeleri doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğimizi, yönetsel ve operasyonel açıdan herhangi bir aksama bulunmadığını değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.”