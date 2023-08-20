TEI, uluslararası alanda 4 ödüle layık görüldü

“TEI Akademi” kapsamında gerçekleştirdiği uygulamalar ve yürütülen süreçler ile platformdan, “Yetenek Kazanımında En İyi İlerleme” ve “Performans Yönetimi Sisteminde En İyi İlerleme” kategorilerinde 2 “Altın Ödül” kazanan TEI ayrıca, “Ödüllendirme ve Takdir” programında “Bronz Ödül”e layık görüldü.

Stevie International Business Awards’da “Yılın İletişim Departmanı” kategorisinde ise “Bronz Ödül” kazanan TEI, dünyanın en prestijli halkla ilişkiler platformlarından IPRA tarafından düzenlenen “Golden World Awards” ödüllerinde, teknoloji influencerı Hakkı Alkan ile ürettiği içeriklerle, “Altın Küre Ödülü” almaya hak kazandı. TEI ayrıca, hem Havacı Kadınlar Haftası'nda kız öğrenciler için gerçekleştirdiği etkinliklerle hem de kadın çalışanları için sağladığı imkânlarla IWOAW tarafından 7’nci kez “Kadın Çalışanlara En Çok Değer Veren Şirket” seçildi.