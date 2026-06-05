Tek Dünya Karadeniz Vakfı, çevre projelerini 5 yeni ülkeye taşımaya hazırlanıyor

Karadeniz Holding’in küresel sosyal sorumluluk projelerini yürütmek amacıyla kurulan Tek Dünya Karadeniz Vakfı, Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada, farklı coğrafyalarda sürdürdüğü çevre projeleriyle ekosistemlerin korunmasına katkı sağlamaya devam ederken, 2026 yılı sonuna kadar çevresel etkisini yeni projelerle daha da genişletmeyi hedeflediğini duyurdu.

“Tek Dünya” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vakıf, Karadeniz Holding’in faaliyet gösterdiği ülkelerde ağaçlandırma, mangrov restorasyonu, kıyı ekosistemlerinin korunması, çevre eğitimi ve toplumsal etki çalışmalarıyla çevresel sürdürülebilirliği destekleyen uzun vadeli projeler geliştiriyor. Yerel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilen bu çalışmalar yalnızca doğal yaşam alanlarının korunmasını değil, aynı zamanda çevre bilincinin güçlendirilmesini ve yerel toplulukların sürece aktif katılımını amaçlıyor.

Farklı coğrafyalarda ortak hedef: daha sağlıklı ekosistemler

Tek Dünya Karadeniz Vakfı bugüne kadar Gana, Gabon, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti ve Mozambik’te yürüttüğü çevre projeleri kapsamında binlerce ağacın ve mangrov fidanının toprakla buluşmasına katkı sağladı. Gabon ve Mozambik’te kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılında 3 bin mangrov fidanı dikilirken, mevcut alanlarda bakım ve geliştirme faaliyetleri sürdürülüyor.

- 2025 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde başlatılan ağaçlandırma projesi, bu yıl öğrencilerin ve yerel toplulukların katılımıyla dikilen 2000 fidanla genişletildi. * Fildişi Sahili’nde gerçekleştirilen çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarıyla atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevresel sorumluluk konularında yerel topluluklarla birlikte hareket ederek çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlandı.

- Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde, Atlantik Ormanları biyomunun parçası olan mangrov, restinga ve orman ekosistemlerinde yürütülen ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla bozulan doğal alanların yeniden canlandırılması hedefleniyor.

- Gana’da her yıl düzenlenen Ghana Green Day kapsamında sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları bu yıl da devam edecek. 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yeni dikimlerle birlikte Tek Dünya Karadeniz Vakfı’nın ülke ekosistemine toplam katkısı 15 bin ağaca ulaşacak.

Yerel türlerin toprakla buluşturulduğu bu projeler kapsamında gerçekleştirilen düzenli bakım ve izleme faaliyetleri, ilgili bölgelerdeki biyolojik çeşitliliğin güçlenmesine ve ekosistemin doğal dengesinin yeniden tesis edilmesine katkı sağlıyor.

Yerel ihtiyaçlardan doğan çevre çözümleri

Tek Dünya Karadeniz Vakfı Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

”Tek Dünya yaklaşımımızın temelinde, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin ihtiyaçlarına da çözüm üretmek yer alıyor. Çevre projelerimizi planlarken ağaçlandırmadan ekosistem restorasyonuna, eğitimden farkındalık çalışmalarına kadar farklı alanları birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü çevrenin korunmasının ancak yerel toplulukların katılımıyla ve uzun vadeli bir bakış açısıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ardımızda sadece bir proje değil, doğayla daha güçlü bir bağ ve çevre konusunda daha yüksek bir farkındalık bırakmayı hedefliyoruz.”

Yıl sonuna kadar Senegal, Fildişi Sahili, Sierra Leone, Gine ve Ekvador’da yeni ağaçlandırma ve ekosistem destekleme projeleri hayata geçirmeye hazırlanan Tek Dünya Karadeniz Vakfı, uluslararası çevre projelerini faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vakfın çevre yaklaşımı yalnızca ağaç dikim faaliyetleriyle sınırlı değil. Tüm projelerde yerel paydaşlarla iş birliği, çevre eğitimi, toplumsal katılım ve ekosistemlerin uzun vadeli dayanıklılığının güçlendirilmesi de temel öncelikler arasında.