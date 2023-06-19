Tek Enerji, bu yıl kurulumda 70 MW’ı aşacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Elektrik sistemleri bakım, onarım, projelendirme ve mühendislik hizmetiyle 2015 yılında sektöre giriş yapan Bursa Tek Enerji, 2019 yılında güneş enerjisi sektörüne yatırım yapmaya başlayarak hizmet alanını genişletti. Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını karşılamada yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Bursa Tek Enerji Kurucu Ortağı Erdal Erdoğan, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliğini ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile yenilenebilir enerji alanındaki projelerini paylaştı.

Bugüne kadar arazi ve çatı GES dahil 60 MW kurulum yaptıklarını kaydeden Erdoğan, yeterli çatısı olmayan sanayi kuruluşları için tarım dışı araziler temin ederek üzerine GES kurduklarını, böylece hem sanayicileri arazi arayışından kurtardıklarını hem de enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladıklarını ifade etti. Erdal Erdoğan, halihazırda devam eden projelerle yılsonuna kadar 70 MW’ı aşkın kurulum yapmayı planladıklarını bildirdi.

Bursaray istasyonlarının güneş enerjisi santrallerine dönüştürülmesi projesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını hatırlatan Erdoğan, Bursasu tesislerinde kurdukları GES ile de 17 bin ağacın kesilmesini engellediklerini söyledi.Metro istasyonları projesinin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Erdal Erdoğan, diğer büyükşehirlerden de bu yönde teklifler aldıklarını, fizibilitelerini yaptıklarını anlattı.