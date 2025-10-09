TEK Enerji/Ceylan: Yenilenebilir enerji dönüşümünde çok önemli bir dönemeçteyiz

Bursa merkezli olarak birçok ilde yenilenebilir enerji çalışmalarını sürdürerek kullanıcılara sağladığı çözümler ile enerji tüketimini azaltma ve kaynakları daha etkili yöntemlerle kullanma konusunda çözümler geliştirdiklerini belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Ceylan, Güneş Enerjisi Santrali (GES) taahhüt ve montajında Türkiye’nin ilk ve tek TSE Belgeli firması olduklarını vurguladı.



Yenilenebilir (Güneş, Rüzgar, Atık) Proje Geliştirme, İzin Süreçleri, Taahhüt ve Kurulum Hizmetleri, Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli, Enerji Performans Sözleşme Modeli, EPC+F Modeli, E-Mobilite Çözümleri ve Enerji Depolama Çözümleri konularında sektöre hizmet veren firma, yenilenebilir enerjinin hızlı bir biçimde fosil yakıt teknolojilerinin yerini alması gerektiğini hatırlattı.

Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü:



“Azalan kaynaklar ve artan maliyetler dikkate alındığında yenilenebilir enerjinin sağladığı fırsatlardan öte, Paris İklim Sözleşmesi kapsamında bir zorunluluk haline gelmiştir. Gelişmiş ekonomilerin enerjide alternatif çözümler arayışlarına girdiği bir dönemde yapılan düzenlemeler ve teşviklerle temiz, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda güçlü bir artış içindeyiz. Bu adımların hızlanarak devam etmesi gerekmektedir. Bu yöndeki teşvikler, enerji kaynaklı cari açığımızın kapanmasına yardımcı olacak ve daha verimli bir üretim düzeninin de oturmasını mümkün kılacaktır. Sanayicimiz de artan enerji maliyetlerini bu yolla azaltarak ve daha fazla katma değer sağlayabilecektir.”



TEK Enerji’nin, GES alanında Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret (YİD) projesinin ortağı olduğunu anlatan Ceylan, Enerji Performans Sözleşmesi’ne dayalı olan bu sistemin, BURULAŞ (Bursa) işletmesinin 30 metro istasyonunun çatısına kurulan santrallerle bir iş modeline örnek teşkil edecek özelliklerde bir proje olduğunu vurguladı. Diğer projelerde ise daha çok Taahhüt, İşletme ve Bakım olarak faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.



TEK Enerji’nin faaliyetlerine baktığımızda, Yenilenebilir (Güneş, Rüzgar, Atık) Proje Geliştirme, İzin Süreçleri, Taahhüt ve Kurulum Hizmetleri, Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli, Enerji Performans Sözleşme Modeli, EPC+F Modeli, E-Mobilite Çözümleri ve Enerji Depolama Çözümleri gibi konularda hizmet verdiğini gözlemliyoruz. BURULAŞ GES’in, HMK Tekstil, ENA Tekstil, Omsa Otomotiv, Muradiye Su GES, Ozan Cam gibi pek çok tamamlanmış ve devam etmekte olan GES taahhüt projeleri bulunuyor.



Firmanın RES ve Enerji depolama alanlarında bazı faaliyet planlarının da dikkatini çekerken, ‘Rüzgar Enerjisi Depolamalı Lisans’ başvurularının bulunduğu da görülüyor.



Ulaştırma sistemlerinde dönüşüm yatırımları ile de ilgili olduklarını vurgulayan Ceylan, bu alanda şarj istasyonları ve sistemleri tedarik ve kurulum hizmetleri verdiklerini söyledi.



Son yapılan düzenlemelere ve konutlarda da özellikle GES yatırımlarına ilgiyi beklediklerini hatırlatan Ata Ceylan, bu alanda çeşitli uygulamalar bulunduğunu aktardı. Kritik minerallerle ilgili bir sorumuz üzerine Ata Ceylan, bu alanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlıklarının çalışmalarıyla kritik mineraller konusunda katma değer odaklı çalışmalar ve ruhsatlar hazırlandığını söyledi. Ceylan, modelin faydalı olacağına inandıklarını da belirtti.



Enerji depolama yatırımları alanında da faaliyet planları bulunduğunu hatırlatarak, rüzgar enerjisi depolamalı lisans başvurularının bulunduğunun altını çizen Ceylan, tüketim ve üretim tarafına da Enerji Depolama Sistemleri (ESS) kurulumlarını hedeflediklerini bildirdi.



Ceylan karbon yakalama teknolojilerinin faydalı olduğunu düşünmekle beraber, bu teknolojilerin fosil yakıtların kullanım ömrünü artıracağını vurguladı.

“GES/RES mahsuplaşması Avrupa’nın pek çok yerinde yok”

Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın sektörün önünü açan uygulamaları ve düzenlemeleriyle müteahhitler açısından sadeleşen süreçler olduğunu söyleyen TEK Enerji Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Ceylan, Türkiye’nin hibrit GES/RES mahsuplaşma imkanlarının bulunduğunu ve Avrupa’nın birçok yerinde böyle bir sistemin mevcut olmadığını belirtti.



Bunun büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Ceylan, “Azami Atıf Fiyat (AUF) mekanizması desteklenirse, fiyat enflasyonunun önüne geçerek yüksek enerji maliyetleriyle karşılaşmasını önleyip, bir emniyet getirecektir” dedi. TEK Enerji sektörü öncülüğünde artan saha desteği ve EPDK’nın şu anda sektörel düzenlemeler yönünde attığı adımların önemine dikkat çeken Ceylan, “Liberalizasyon sürecinden artık geri adım atılması mümkün değil. Bunun doğalgaz ve ithal LNG gibi alanlara da yansıması çok açıktır” dedi.



Ayrıca Ceylan, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum nedeniyle üreticilerin yoğun bir şekilde yeşil üretim satın alımına yöneldiğini, Sınırda Karbon Vergisi Düzenlemeleri (CBAM) ile bu durumun daha da hızlanacağını gördüklerini belirtti.