İmir Global, oto koltuğundan bebek arabasına dönüşen Doona X'in Türkiye'de satışına başladı

Bebekli yaşamın günlük zorluklarını minimuma indirmeyi hedefleyen Doona X, tam yatış pozisyonu ile dikkat çekiyor. Otur, dinlen ve yat olmak üzere üç farklı yatış pozisyonu sayesinde bebeğinizin her durumda konforunu garanti altına alıyor. Tek tuşla oto koltuğundan bebek arabasına dönüşebilen özelliği ile ebeveynlere zaman kazandırarak hareket özgürlüğü sunuyor.

Pratiklik ve hareket özgürlüğü

Ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış Doona X, araçta, toplu taşımada veya uçakta kullanıma uygun. Bu yenilikçi ürün, fermuarlı ve yıkanabilir kumaşları, nefes alabilir yapısı ve şık deri tutma kolu gibi detaylarıyla öne çıkıyor. Bebek arabası ve oto koltuğunu tek bir üründe birleştiren Doona X, şehir yaşamında ebeveynlere pratiklik sunarken bebeklerin konforunu da maksimum düzeyde tutuyor.

En yüksek güvenlik ve konfor standartları

Tıp ve mühendislik uzmanları tarafından geliştirilen Doona X, Avrupa i-Size güvenlik standartlarına (R-129) uygunluğu ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle bebeğinizin maksimum korunmasını sağlıyor. Yan darbe koruma sistemi ve anti-rebound (tepme) bar teknolojisi, olası çarpmalarda darbeyi en aza indirerek güvenliği artırıyor.

Güvenlik tasarımına ek olarak DoonaX’in yenidoğan pedi, bebeğin doğal duruşunu destekleyerek konforlu bir taşıma deneyimi sunuyor. Ergonomik olarak tasarlanan bu ped, bebeğin sırt ve boyun bölgesini doğru pozisyonda tutarak sağlıklı bir taşıma sağlıyor.